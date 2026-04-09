Kourtney Kardashian verrät ihr Schönheitsgeheimnis

Kourtney Kardashian (46) hat ein überraschend einfaches Schönheitsgeheimnis preisgegeben, das sie "jeden einzelnen Morgen" praktiziert. Die Unternehmerin offenbarte auf dem Instagram-Account ihrer Lifestyle-Marke Poosh, dass sie direkt nach dem Aufstehen eine Tasse heißes Wasser trinkt, um von den Beauty- und Gesundheitsvorteilen zu profitieren. In dem Post wird erklärt, dass es bei Hydration nicht nur darum geht, wie viel Wasser man trinkt, sondern auch um die Temperatur. "Laut der Expertin für koreanische Medizin Dr. Ellie Byun spielt dein internes Temperaturgleichgewicht eine Rolle bei allem, von der Verdauung über die Energie bis hin zur Haut. Und eine der einfachsten Möglichkeiten, es zu unterstützen? Heißes Wasser", heißt es in dem Beitrag, zu dem die Poosh-Gründerin ein Foto von sich beim Trinken aus einer Tasse teilte.

Die Praxis, heißes Wasser zu trinken, stammt aus dem Ayurveda und der traditionellen chinesischen Medizin und ist zu einem beliebten Ritual unter Wellness-Enthusiasten geworden. Die einfache Gewohnheit kann laut dem Post die Verdauung und Darmgesundheit verbessern, indem sie hilft, Nahrung schneller zu verarbeiten, Blähungen reduziert, den Stoffwechsel ankurbelt und die Hydration erhöht. Im Gegensatz zu kaltem Wasser auf nüchternen Magen, das das Verdauungssystem stören kann, aktiviert heißes Wasser das System allmählich und fördert die Durchblutung.

Kourtney Kardashian ist bekannt dafür, einen ganzheitlichen Ansatz bei ihrer Ernährung zu verfolgen. Die Mutter von vier Kindern hatte bereits im Jahr 2024 verraten, dass sie sich "95 Prozent" vegan ernährt. Auf ihrer Lifestyle-Website Poosh schrieb sie damals, dass sie sechs bis sieben Monate ohne Fleisch gelebt habe, lediglich mit "gelegentlicher Butter und Honig". Die Ehefrau von Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (50) setzt damit auf eine bewusste Lebensweise, die sowohl ihre Ernährung als auch ihre morgendlichen Rituale umfasst.

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Juni 2025

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, August 2025

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Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

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