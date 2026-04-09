Kristin Cavallari: So endete ihre Affäre am "The Hills"-Set

Kristin Cavallari (39) hat in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "Let's Be Honest With Kristin Cavallari" pikante Geheimnisse aus ihrer Zeit bei "The Hills" ausgeplaudert. Die Realitydarstellerin verriet ihrem Gast Lauren Conrad (40) Anfang April, dass sie während der Dreharbeiten zur MTV-Serie heimlich eine Affäre mit einem Kameramann hatte. Während Kristin vor der Kamera eine Beziehung mit Brody Jenner (42) spielte, traf sie sich hinter den Kulissen über mehrere Monate hinweg mit einem Crewmitglied namens Miguel. "Wusstest du, dass ich mich mit einem Kameramann bei 'The Hills' getroffen habe?", gestand die 39-Jährige ihrer ehemaligen Kollegin.

Die heimliche Romanze blieb jedoch nicht lange unentdeckt. Als Kristin und Miguel gemeinsam zu den Much Music Awards nach Kanada reisten und am Flughafen auf dem Rückweg von Paparazzi fotografiert wurden, hatte das Konsequenzen. "Wir haben es ein paar Monate lang geheim gehalten. Ich 'datete' Brody in der Show und ich dachte, wir verhalten uns professionell", erzählte die Schauspielerin. Miguel wurde daraufhin gefeuert, was Kristin dazu veranlasste, mit "The Hills"-Erfinder Adam Divello zu streiten. "Ich habe zu ihm gesagt: 'Ihr hättet nie etwas davon mitbekommen. Wir waren nur professionell'", erinnerte sie sich. Besonders ungerecht empfand sie die Situation im Vergleich zu ihrer Kollegin Whitney Port (41), die einen Produzenten ihrer Spin-off-Serie "The City" geheiratet hatte. "Wie kann das in Ordnung sein?", fragte Kristin, die offen über Körperdruck an Filmsets sprach, rhetorisch.

Kristin, die fast sieben Jahre mit dem Ex-NFL-Star Jay Cutler (42) verheiratet war, und Lauren wurden erstmals durch die MTV-Serie "Laguna Beach" bekannt, die von 2004 bis 2006 ausgestrahlt wurde. Damals waren die beiden verfeindet, weil Kristin eine Beziehung mit Stephen Colletti (40) hatte, in den auch Lauren verknallt war. Mittlerweile haben sich die Wogen zwischen den beiden geglättet und sie sind nun gemeinsam mit Stephen und weiteren ehemaligen Mitschülern für die Retrospektive "The Reunion: Laguna Beach" vor die Kamera getreten. Kristin, die drei Kinder hat und geschieden ist, genießt derzeit ihr Leben als Unternehmerin und Podcasterin. Das Special "The Reunion: Laguna Beach" wird am Freitag, den 10. April, auf der Plattform Roku Premiere feiern.

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Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, Realitystar

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Getty Images Whitney Port im Februar 2023

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Getty Images Jay Cutler und Kristin Cavallari, 2019