Erfolg: Kourtney Kardashian ist seit drei Jahren nüchtern

Kourtney Kardashian (46) hat einen besonderen Meilenstein erreicht: Die Reality-TV-Ikone teilte mit, dass sie seit drei Jahren alkoholfrei lebt. Anlass für die Enthüllung war eine Releaseparty ihrer Schwester Khloé Kardashian (41). Dort wurde ihr ein Cocktail angeboten – daraufhin meldete sich die 46-Jährige in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Khloé hat ihnen definitiv gesagt, dass ich seit drei Jahren keinen Alkohol mehr getrunken habe", schrieb sie zu dem Bild, das den schicken Getränkewagen zeigt.

Die Entscheidung zur Abstinenz scheint eine bewusste Wahl für Kourtney zu sein, die auch durch die Unterstützung ihres Mannes Travis Barker (50) bestärkt wird. Der Musiker lebt seit 17 Jahren alkoholfrei: Nach seinem schweren Flugzeugabsturz 2008 beschloss er, Alkohol, Marihuana und harte Drogen aus seinem Leben zu streichen. Parallel dazu sprach Kourtneys Ex-Partner Scott Disick (42) offen über seine Vergangenheit mit Alkoholismus. Er erzählte in Khloés Podcast "Khloé in Wonderland", wie er seinem Sohn Mason (16) erklärt habe, welche Auswirkungen Alkohol auf sein Leben hatte – und dass er hofft, dass Mason im Kreis der Familie, insbesondere an seinen Tanten Kendall (30) und Kylie Jenner (28), positive Beispiele für einen ausgeglichenen Lebensstil findet.

Abseits der Party-Posts passt Kourtneys Schritt in eine größere persönliche Linie, die sie zuletzt immer wieder öffentlich gemacht hat: Sie achtet bewusster auf sich, verzichtet auf Dinge, die ihr nicht guttun, und spricht offen über ihre Routinen. Die Reality-TV-Bekanntheit betonte bereits, wie wichtig ihr Intuition und innere Klarheit sind – ein roter Faden, der sich durch ihre Entscheidungen zieht, von Beauty-Gewohnheiten bis hin zu ihrem Lifestyle. Seit vier Jahren verzichtet sie daher auch aus spirituellen Gründen auf Botox.

Imago Kourtney Kardashian in einer Szene von "The Kardashians"

Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

