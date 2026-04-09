Perez Hilton überlebt Sepsis: Seine schockierende Geschichte

Perez Hilton (48) hat Anfang des Jahres schwere gesundheitliche Probleme durchgemacht. Der bekannte Blogger verbrachte im März 21 Tage in einer Klinik in Nevada, nachdem er an Sepsis erkrankt war. "März-Wahnsinn. Da habe ich euch eine Geschichte zu erzählen", schrieb der Social-Media-Star am 21. März auf Instagram und postete dazu Fotos aus seinem Krankenzimmer im Southern Hills Hospital and Medical Center in Clark County. Es folgten einige Postings aus dem Krankenbett. Wie er in einem YouTube-Video später erklärte, hatte er sich zunächst eine Woche lang mit der Grippe herumgeschlagen, bevor sich daraus ein Geschwür, eine Perforation und schließlich eine Blutvergiftung entwickelten. Die Zeit im Krankenhaus sei für ihn besonders schwer gewesen, weil er seine drei Kinder so sehr vermisste.

In Videos auf YouTube schilderte Perez, wie qualvoll die lange Zeit in der Klinik für ihn war. "Es war so ein langsamer Prozess. Ich meine, zwei Wochen voller Krankheit und dann noch eine weitere Woche, in der es mir besser ging, bevor ich entlassen wurde", berichtete er am 23. März. Die letzte Woche sei die Hölle gewesen, weil er zu dem Zeitpunkt bereits zwei Wochen im Krankenhaus lag. "Ich wollte einfach nur nach Hause. Ich wollte einfach nur bei meinen Babys sein", erzählte der Autor. Nach seiner Entlassung kündigte er an, seinen Alltag ändern zu wollen, unter anderem wolle er künftig mehr schlafen und öfter mit seinen Kindern und seiner Mutter zu Abend essen.

Doch die Gesundheitsprobleme waren damit noch nicht überstanden. Anfang April musste Perez erneut ins Krankenhaus, nachdem ein Ultraschall ein massives Blutgerinnsel in seinem Bein festgestellt hatte. "Letzte Nacht fing ich an, echte Schmerzen in einem meiner Beine zu haben. Heute Morgen wurde es viel schlimmer. Ich konnte nicht mal mehr laufen. Ich musste einen Rollator benutzen", erklärte er Anfang April in einem Instagram-Video. Die Ärzte operierten ihn notfallmäßig und entfernten die Thrombose, die sich von seiner Leiste bis unterhalb der Wade erstreckte. Bereits einen Tag später meldete er sich erleichtert: "Die Thrombektomie heute Morgen war schnell und schmerzlos. Ich habe alles verschlafen. Und ich fühle mich schon so viel besser!" Er hoffte, dass er den Ostersonntag schmerzfrei mit seiner Familie verbringen könne. Zuletzt erregte er Aufmerksamkeit durch einen Rechtsstreit mit Blake Lively (38).

Anzeige Anzeige

Instagram / theperezhilton Perez Hilton im Krankenhaus 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / theperezhilton Blogger Perez Hilton im Krankenhaus 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Perez Hilton, US-Blogger