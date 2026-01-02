Kourtney Kardashian zeigt seltene Fotos mit Tochter Penelope

Kourtney Kardashian (46) hat auf Instagram seltene Einblicke in einen gemeinsamen Neujahrsausflug mit ihrer Tochter Penelope gegeben. Auf den Bildern posiert die 46-jährige Reality-TV-Ikone mit ihrer 13-jährigen Tochter, die sie mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (42) hat. In lässigen Outfits genoss das Duo ein bisschen Zeit miteinander, während Penelope ihre Mutter mit ihrer Körpergröße überragt. Während Kourtney schwarze Stiefeletten mit Absatz trug, entschied sich die Teenagerin für flache Schuhe, eine schwarze Jeans, einen Kapuzenpullover und eine modische Designer-Tasche. Mit von der Partie war zudem eine Freundin, die jedoch nicht namentlich markiert wurde.

Kourtney zeigte nicht nur Schnappschüsse mit ihrer einzigen Tochter, sondern teilte in einer Instagram-Story auch ihren Stolz auf Penelopes Kochkünste. Über einem Foto in einer Pfanne zubereiteten Teigs mit Tomaten schrieb die Unternehmerin begeistert: "Meine Tochter ist eine Köchin." Als Penelope diesen Sommer den Abschluss der sechsten Klasse feierte, berichtete Kourtney tränenreich über den emotionalen Moment. Zudem organisierte sie für den Geburtstag ihrer Tochter eine beeindruckende Feier in Italien, bei der Erinnerungen mit der eigenen Familiengeschichte verknüpft wurden, wie Daily Mail berichtet.

Das enge Verhältnis in der Kardashian-Familie tritt auch bei ihrem alljährlich prunkvollen Weihnachtstreffen zutage, das in dieser Saison bei Kendall stattfand. Solche Gelegenheiten zeigen, dass die Familie trotz ihrer enormen Berühmtheit Wert auf zwischenmenschliche Beziehungen und besondere Momente legt. Kourtney selbst hebt die Bedeutung ihrer Rolle als Mutter immer wieder hervor und teilt auf ihren sozialen Medien Ausschnitte ihres Alltags mit ihren Kindern. Diese seltenen Einblicke in die Mutter-Tochter-Beziehung lassen erahnen, wie sehr Kourtney die Zeit mit ihrer Tochter schätzt und sich gleichzeitig auf die zunehmend selbstbewusste Persönlichkeit von Penelope freut.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / httpkourtneykardash Kourtney Kardashian mit Tochter Penelope

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit