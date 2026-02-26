Kourtney Kardashian und Sohn Rocky feiern auf Papas Konzert

Kourtney Kardashian (46) und ihr Sohn Rocky Barker haben beim Innings Festival in Tempe, Arizona, richtig gefeiert. Die vierfache Mutter teilte am 24. Februar auf Instagram einige Einblicke von ihrem Ausflug mit dem Zweijährigen, der im Tempe Beach Park hinter der Bühne zu den Klängen von Blink-182 tanzte. Während ihr Ehemann Travis Barker (50) am Schlagzeug saß und mit seiner Band performte, wippte der kleine Rocky im Hintergrund begeistert zur Musik mit. Für den Abend hatte sich Kourtney ein ausgefallenes Outfit zusammengestellt: ein Vintage-Mesh-Top von Jean Paul Gaultier (73) mit rot-gelben Stickereien, kombiniert mit einem floralen Samtmantel. "In dieser Nacht hatte ich einen Traum", schrieb sie zu dem Post.

Die Realitystar-Mama dokumentierte auf Social Media noch weitere Momente der Reise. Neben Aufnahmen, wie sie vor dem Band-Wohnwagen posiert, zeigte sie auch, wie sie im Laden auf Tüten mit dem Popcorn ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) stieß – die Marke Khloud. Kourtney teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit Rocky und Travis. Erst Anfang Februar hatte sie süße Schnappschüsse von einem gemeinsamen Dinner-Ausflug mit dem Musiker und ihrem jüngsten Sohn gepostet sowie von einem Tag im Disneyland und einem friedlichen Sonnenuntergang am Strand.

Neben Rocky ist Kourtney bereits Mutter von drei weiteren Kindern: Mason, Penelope und Reign, die sie mit ihrem Ex Scott Disick (42) hat. Auch Travis bringt Kinder in die Patchworkfamilie ein – der 50-Jährige ist Vater von Atiana De La Hoya (26), Landon Barker und Alabama Barker aus seiner früheren Ehe mit Shanna Moakler (50). Ihre Schwester Kourtney war übrigens auch dabei, als Kim Kardashian (45) 2013 ihre älteste Tochter North (12) zur Welt brachte – ein besonderer Moment, über den die beiden bis heute gemeinsam lachen. Für die Lemme-Gründerin ist das Leben mit Rocky genau das, wovon sie immer geträumt hat. In einer Folge der Hulu-Serie "The Kardashians" von 2024 erklärte sie, dass sie sich voll und ganz auf ihre Familie konzentriere und Travis auf Tour begleite.

Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker und Baby Rocky im September 2025

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker und Rocky in Italien, August 2025

