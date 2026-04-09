Ehrliche Worte: Sarah Engels kann "superschlecht" kochen

Sarah Engels (33) hat ein überraschendes Geständnis gemacht: Die Sängerin sieht sich selbst als "superschlechte Köchin". Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte sie, dass sie in der Küche einfach kein Talent habe. "Meine Mutter und meine Oma haben ja italienische Wurzeln und bei denen schmeckt alles immer fantastisch, da wird mit so viel Leidenschaft gekocht. Aber bei mir ist das Gen wohl irgendwie übersprungen worden", verriet Sarah. Zu ihrer Koch-Unfähigkeit stehe sie jedoch offen, betonte die Musikerin. Umso erstaunlicher ist es da, dass Sarah ausgerechnet die TV-Show Das große Promibacken für sich entscheiden konnte, in der aufwendige Kuchen und Torten gezaubert werden müssen.

Was Sarah in der heimischen Küche nicht gelingt, versucht sie offenbar mit Restaurant-Besuchen auszugleichen. Im Rahmen ihrer Teilnahme am Eurovision Song Contest im Mai in Wien hat sich die Sängerin vorgenommen, die österreichische Hauptstadt kulinarisch zu erkunden. "Ich habe schon eine ganze Liste mit Restaurant-Tipps bekommen und das muss in meinem Zeitplan zwischen den Proben unbedingt Platz finden", verriet Sarah. Schnitzel und Kaiserschmarrn stünden dabei ganz oben auf ihrer Liste. "Wer mich kennt, weiß: Ich esse einfach wahnsinnig gerne und Wien ist dafür ja der perfekte Ort", schwärmte sie. Die Zeit beim ESC müsse man schließlich auch "ein bisschen genießen".

Was sie hingegen richtig gut kann, ist singen – und Angst vor dem großen ESC-Auftritt? Fehlanzeige! Im "Kölner Treff" machte die Sängerin deutlich, dass sie die Herausforderung eher als Chance sieht. "Wenn man nichts riskiert und immer Angst vor Dingen hat, ist das die falsche Einstellung", erklärte die zweifache Mama. Besonders freute sie sich darauf, endlich auch international wahrgenommen zu werden: "Es ist das allererste Mal so, dass man mich auch international wahrnimmt", verriet Sarah offen.

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IMAGO / BOBO Sarah Engels, Sängerin

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IMAGO / BREUEL-BILD Sarah Engels, August 2025

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ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin