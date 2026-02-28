Fehde entfacht: Shanna Moakler schießt erneut gegen Kourtney

Shanna Moakler (50) teilt wieder kräftig gegen Kourtney Kardashian (46) aus! In der aktuellen Folge des Podcasts "When Reality Hits" von Brittany Cartwright (37) spricht die Ex von Travis Barker (50) offen darüber, dass sie Kourtney nicht für eine gute Stiefmutter für ihre Kinder Landon und Alabama hält. Sie erklärt, es seien in der Patchwork-Familie bestimmte Grenzen überschritten worden – ohne ins Detail zu gehen. Gleichzeitig macht das frühere Model deutlich, dass sie mit dem Kardashian-Clan um Kourtney und Kim Kardashian (45) privat nichts zu tun haben möchte.

Im Gespräch mit Brittany betont Shanna, dass es zwischen ihr und Kourtney nie ernsthafte Gespräche über das gemeinsame Erziehen der Kids gegeben habe. "Ich glaube nicht, dass diese Frauen solche Gespräche mit irgendjemandem führen", sagt sie in dem Podcast und bezieht auch Kourtneys Geschwister ein. An manchen Punkten habe sie sich von der Familie ihres Ex-Mannes nicht respektiert gefühlt. Besonders, wenn es um den Umgang mit ihren Kindern gegangen sei, hätte sie sich anderes Verhalten gewünscht: "Wenn ich eure Kinder hätte, würde ich nicht manche der Sachen machen, die ihr mit meinen Kindern macht", erklärt sie. Gleichzeitig räumt die Schauspielerin ein, dass sie die Situation inzwischen irgendwie akzeptiert habe: Travis habe Kourtney geheiratet, ihre Kinder hätten nun eine Stiefmutter und neue Stiefgeschwister – das sei jetzt deren Familie: "Das hat wirklich nichts mit mir zu tun."

Shanna spricht zudem eine angebliche frühere Nähe zwischen Travis und Kim an. Laut ihrer Schilderung habe sie vor vielen Jahren anonyme Nachrichten bekommen, in denen von einer unangemessenen Beziehung zwischen dem Blink-182-Drummer und Kim die Rede gewesen sei. Sie selbst bringt diese Vorwürfe sogar mit ihrem damaligen Entschluss zur Scheidung in Verbindung. Shanna hatte schon in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie ihre ganz persönlichen Gründe hat, mit den Kardashians nichts anfangen zu können. Parallel arbeitet sie weiter an ihrer eigenen Geschichte: In ihren Memoiren mit dem Titel "Queen Risen" will sie ihr Leben mit Travis, die turbulenten Jahre in Los Angeles und den komplizierten Neustart der Familie offenlegen – inklusive der Rolle, die Kourtney und ihre berühmte Familie dabei spielen.

Getty Images Shanna Moakler im März 2012

Instagram / DK208SPzeFc Realitystar Kourtney Kardashian, Musiker Travis Barker und ihre Kinder

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2026

