Stichelei gegen Familie? Brooklyn Beckham zeigt neues Tattoo

Brooklyn Peltz-Beckham (27) sorgt mit einem neuen Tattoo für Aufsehen. In einem aktuellen Instagram-Post, in dem der 27-Jährige für seine Chili-Sauce Cloud 23 wirbt, ist deutlich ein frischer Schriftzug auf seinem Handrücken zu erkennen. Dort steht nun "Our little bubble" – ein Ausdruck, den Brooklyn bereits verwendet hatte, um sein neues Leben mit Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) in den USA zu beschreiben, nachdem er Großbritannien verlassen hatte. Als er einst gefragt wurde, ob der Umzug schwierig für ihn gewesen sei, erklärte er laut Daily Mail: "Nein, denn ich heirate meine beste Freundin, also haben wir jetzt so eine Art eigene kleine Blase zusammen und das ist einfach richtig schön." Nicola teilte den Beitrag mit ihren 3,4 Millionen Followern und schrieb stolz über die Produkteinführung ihres Mannes.

Das neue Tattoo kommt nicht von ungefähr und passt zu einer Entwicklung, die sich seit Monaten abzeichnet. Brooklyn hatte im Januar in einem Statement über soziale Medien die Verbindungen zu seiner berühmten Familie gekappt und seinen Eltern, David (50) und Victoria Beckham (51) vorgeworfen, ihn den Großteil seines Lebens kontrolliert zu haben. Seitdem scheint er konsequent daran zu arbeiten, auch optisch mit seiner Vergangenheit zu brechen. Bereits im Februar wurde bekannt, dass der älteste Sohn des Ex-Profifußballers sein Tattoo mit dem Wort "Dad" auf dem rechten Oberarm mit Symbolen und einem Stern übertätowiert hat. Auch der darunterstehende Text "Love you Bust", Davids Kosename für seinen Erstgeborenen, ist inzwischen stark verblasst. David postet indessen munter sein Hals-Tattoo zu Ehren seines entfremdeten Sohnes.

Auch weitere Familientributes sind mittlerweile verschwunden oder von Brooklyn verändert worden. Das Model hatte zuvor die Namen seiner Geschwister Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) auf seinen Fingern tätowiert, doch aktuelle Aufnahmen zeigen, dass diese mittlerweile überstochen wurden. Im vergangenen Juni enthüllte ein Fotoshooting mit dem Magazin Glamour Germany zudem, dass auch sein Tattoo für Mutter Victoria mit Blumen überdeckt wurde – offenbar ein weiteres Motiv zu Ehren seiner Frau Nicola. Für die Schauspielerin hat er bereits über 70 Tätowierungen anfertigen lassen. Nur wenige Erinnerungen an seine Familie bleiben sichtbar: das "Brotherhood"-Tattoo auf seinem rechten Bein, das er mit seinen Brüdern teilt, sowie eine Ballerina auf der Wade, die er 2018 seiner kleinen Schwester Harper widmete, als diese gerade sieben Jahre alt war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Fashion Week in Paris