Keanu Reeves zeigt sich mit seiner Freundin bei Filmpremiere

Keanu Reeves (61) und Alexandra Grant (53) zeigten sich kürzlich bei der Weltpremiere von "Outcome" in New York von ihrer verliebten Seite. Das Paar besuchte gemeinsam die Veranstaltung im AMC Lincoln Square und posierte Hand in Hand vor den Kameras. Für den besonderen Abend wählten die beiden perfekt aufeinander abgestimmte Outfits: Der 61-jährige Schauspieler erschien in einem schwarzen Anzug, den er mit einem dunkelgrauen Hemd und einer passenden Krawatte kombinierte, während die 53-jährige Künstlerin einen grauen gemusterten Mantel über einem schwarzen Outfit trug. Beide wirkten bestens gelaunt, als sie für Fotos auf dem roten Teppich posierten.

In der schwarzen Komödie unter der Regie von Jonah Hill (42) spielt Keanu die Rolle des Reef Hawk. Die Geschichte dreht sich um einen Schauspieler, der sich mit seinen inneren Dämonen auseinandersetzen muss, nachdem er ein Erpressungskomplott gegen sich entdeckt. Laut offizieller Synopsis begibt sich Reef mit der Unterstützung seiner langjährigen besten Freunde Kyle und Xander, gespielt von Cameron Diaz (53) und Matt Bomer (48), sowie seines Krisenmanagers Ira, verkörpert von Jonah, auf eine spirituelle Reise. Auch sie alle waren bei der Premiere anwesend und posierten gemeinsam mit Keanu für Fotos. Der Film startet am 10. April exklusiv bei Apple TV.

Keanu und Alexandra sind seit November 2019 offiziell ein Paar. Ihre Zusammenarbeit begann jedoch bereits deutlich früher: Für das Buch "Ode to Happiness" aus dem Jahr 2011 arbeiteten die beiden erstmals zusammen. Kürzlich stellte Alexandra gegenüber dem Magazin People jedoch nochmals klar, dass sie und Keanu entgegen hartnäckiger Gerüchte nicht verheiratet sind. Die Künstlerin, die derzeit an einer dreiteiligen Comicserie namens "Nano" arbeitet, wurde nach Hochzeitsspekulationen mit Anrufen und Nachrichten bombardiert. "Unser Hauptziel war es, dass die Leute aufhören, uns zu gratulieren", verriet sie und fügte hinzu: "Es war so: Vielen Dank, und wir lieben uns wirklich, aber wir sind nicht verheiratet."

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Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves bei der Weltpremiere von Apples "Outcome" im AMC Lincoln Square Theater in New York City

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Getty Images Keanu Reeves, Matt Bomer, Cameron Diaz und Jonah Hill bei der Weltpremiere von Apples "Outcome" im AMC Lincoln Square Theater, New York

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Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, April 2024