Michael Jacksons Kinder erhalten Millionen vom Nachlass

Michael Jacksons (†50) drei Kinder werden auch weiterhin finanziell bestens vom Nachlass des verstorbenen King of Pop versorgt. Wie aus einem Abrechnungsbericht für das Jahr 2022 hervorgeht, den die Nachlassverwalter John Branca und John McClain eingereicht haben, erhielt Tochter Paris Jackson (28) Leistungen in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro. Zusätzlich wurden etwa 79.000 Euro für Umbauarbeiten an ihrem Haus ausgegeben. Auch Sohn Prince Jackson (29) wurde mit rund 2,6 Millionen Euro unterstützt, wovon allein knapp 22.000 Euro für seine Studiengebühren an der Loyola Marymount University verwendet wurden. Für den jüngsten Sohn Bigi "Blanket" Jackson (24) fielen Ausgaben von etwa 815.000 Euro an. Die entsprechenden Dokumente wurden dem Portal TMZ zugespielt.

Die Nachlassverwalter bezeichneten 2022 als ein weiteres "hervorragendes Jahr" für den Nachlass. Sie hoben besonders den Start des Broadway-Musicals "MJ: The Musical" hervor, das sowohl finanziell erfolgreich war als auch von der Kritik gefeiert wurde. Branca und McClain erklärten außerdem, dass sie seit Michaels Tod am 25. Juni 2009 insgesamt über drei Milliarden Dollar für den Nachlass erwirtschaftet hätten. Neben den laufenden Ausgaben für die Kinder hatte der Nachlass zuvor bereits Häuser für Paris und Prince gekauft und 2022 auch ein Haus für Blanket erworben. Auch Michaels Mutter Katherine wurde vom Nachlass unterstützt und erhielt rund 1,4 Millionen Euro als Unterhalt für ihre Ausgaben.

Michael Jackson verstarb im Alter von 50 Jahren und hinterließ drei Kinder. Die Verwalter seines Nachlasses haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Vermögen des verstorbenen Superstars zu mehren und gleichzeitig für seine Familie zu sorgen. Laut TMZ erwirtschafteten die Verwalter im Jahr 2022 allein über 694.143 Euro an Tantiemen und Lizenzen für verschiedene Projekte rund um Michael, was allerdings nur einen Bruchteil der Gesamteinnahmen des Jahres ausmacht. Der Nachlass finanziert nicht nur die laufenden Lebenshaltungskosten der Familie, sondern auch größere Ausgaben wie Immobilienkäufe und Bildungskosten.

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Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

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Getty Images Paris Jackson bei den 66. Grammy Awards, Los Angeles, Februar 2024

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Getty Images Michael Jacksons Trauerfeier im Jahre 2009 im Staples Center