Erschütternde Wahrheit: Taj Jackson über "Jackson 5"-Erfolg

Warum schafften die anderen Mitglieder der "Jackson 5" nie den gleichen Durchbruch wie Michael Jackson (†50)? Taj Jackson (52) hat sich jetzt auf X zu dieser Frage geäußert – und dabei eine herzzerreißende Wahrheit über seinen Vater Tito Jackson (†70) enthüllt. In seinem jüngsten Tweet reagierte der 52-Jährige auf ein Fan-Konto, das genau diese Frage aufgeworfen hatte. "Ich werde darauf antworten, da dies für mich ein sehr sensibles Thema ist", schrieb Taj. Er schilderte, was sein Vater sein Leben lang ertragen musste: "Stell dir vor, dir würde seit deiner Jugend von allen Seiten gesagt, dass du ohne deinen jüngeren Bruder nichts wert bist und dass du ihm für alles, was du hast, dankbar sein solltest. Genau damit musste mein Vater sein ganzes Leben lang fertig werden."

Taj fügte hinzu, dass Tito ihm das "persönlich mehrfach erzählt" habe. "Was glaubst du, was das mit deinem Selbstwertgefühl und deinem Leben macht?", fragte der Musiker. Dabei war es ausgerechnet Tito, der die legendäre Familienband erst ins Rollen brachte, wie das Magazin People berichtet. Vater Joe Jackson (†89) entdeckte Tito eines Tages beim Gitarrenspielen, erkannte sein Talent – und gründete daraufhin die "Jackson 5" – mit Titos Geschwistern als Bandmitglieder. Die Band feierte in den 1960er und 1970er Jahren große Erfolge, und Songs wie "I Want You Back", "ABC" und "I'll Be There" trugen Titos Handschrift als Gitarrist, Keyboarder und Backgroundsänger. 1997 wurde die Gruppe in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

Tito Jackson starb im September 2024 im Alter von 70 Jahren. Nach dem Tod seines Vaters teilte Taj einen bewegenden Facebook-Post, in dem er Titos Bescheidenheit würdigte. "Trotz all der legendären Dinge, die er gemeinsam mit seinen Brüdern vollbracht hat, würde man diese nie vermuten, wenn man sich mit ihm unterhält", schrieb er damals. Abseits der Musik habe Tito vor allem als Baseballtrainer, beim Angeln und beim Restaurieren alter Autos Erfüllung gefunden. "Alle liebten Tito, und es gibt mir einen gewissen Trost zu wissen, dass die Welt diesen Schmerz mit mir teilt", so Taj weiter.

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Getty Images Taj Jackson im Jahr 2020

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Instagram / tajjackson Tito Jackson und sein Sohn Taj

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Frank Barratt / Getty Images The Jackson 5