Vertrauter behauptet: Michael Jackson war Missbrauchsopfer

Ein enger Vertrauter von Michael Jackson (†50) bringt nun eine bislang völlig unbekannte, düstere Seite des 2009 verstorbenen Popmusikers ans Licht: Laut dem Emmy-prämierten Produzenten Geoffrey Mark erzählte der King of Pop ihm gegenüber in privaten Gesprächen, als Kind sexuell missbraucht worden zu sein. Wie New York Post berichtet, fanden die vertraulichen Unterhaltungen Ende der 1990er- bis Anfang der 2000er-Jahre in Los Angeles statt – bei Dinnerpartys im Haus von Dermatologe Arnold Klein, einem gemeinsamen Freund. Michael habe beschrieben, als Kinderstar von einem Erwachsenen "unangemessen berührt" worden zu sein. Den Namen des Täters nahm das Popidol allerdings mit ins Grab.

Das wahre Drama hinter den Schilderungen: Michael Jackson soll die Übergriffe aufgrund einer perfiden Manipulation nie als solche wahrgenommen haben. Stattdessen verharmloste er die Erlebnisse laut Mark (68) als ganz normale "Spielzeit" und sah sie als selbstverständlichen Teil des Aufwachsens. Der Produzent ist überzeugt, dass diese schwere emotionale Last den Sänger psychisch schwer beschädigte, ihn in seiner Entwicklung hemmte und später in die Sucht trieb. Auch sein früherer Anwalt Mark Geragos hatte in der "The Megyn Kelly Show" einst angedeutet, dass Michaels zerstörte Kindheit der Schlüssel zu seiner gesamten Psyche gewesen sein soll.

Diese Enthüllungen werfen ein völlig neues Licht auf die schweren Vorwürfe, die Michael zeitlebens selbst begleiteten. Dem King of Pop wurde jahrelang vorgeworfen, Minderjährige auf seiner Neverland-Ranch missbraucht zu haben – schwere Anschuldigungen, die 2005 zu einem vielbeachteten Gerichtsprozess mit einem Freispruch führten und 2019 durch die Dokumentation "Leaving Neverland" erneut befeuert wurden. Während Michael stets beteuerte, den Kindern nur eine unbeschwerte Zeit und Zuflucht bieten zu wollen, zeigt die neue Beichte: Hinter dem von vielen als bizarr beschriebenen Verhalten des Megastars könnte das unbewusste, tief sitzende Trauma eines Mannes stecken, der selbst viel zu früh großes Leid erfahren musste.

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Getty Images Michael Jackson, Popstar

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Imago Vorn Randy (9), Janet (5), Michael (13), Marlon (14), Tito (18) und Jackie, hinten Vater Joe, LaToya (16), Mutter Katherine und Jermaine Jackson (17).

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Getty Images Michael Jackson im Juni 1988