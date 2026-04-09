Sechsstellige Schuldensumme: Detroit-Casino verklagt Offset

Offset (34) steht offenbar vor erheblichen finanziellen Problemen. Das MotorCity Casino Hotel in Detroit hat den Rapper verklagt und fordert von ihm eine Summe von rund 100.000 Dollar, umgerechnet 85.000 Euro, ein. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen, soll er im März 2024 eine Kreditlinie in Höhe von 100.000 Dollar bei dem Casino eröffnet haben, um seine Glücksspielnacht fortzusetzen. Doch als das Casino versuchte, das geliehene Geld wieder einzutreiben, soll auf dem Konto des Musikers nicht genügend Guthaben vorhanden gewesen sein, um die Schulden zu begleichen. Das Casino wirft Offset Vertragsbruch, Betrug und weitere Vergehen vor.

Zunächst soll das Casino versucht haben, mit Offset in Kontakt zu treten, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin habe man versucht, das Geld direkt von seinem Konto abzubuchen, wie es bei der Eröffnung der Kreditlinie vereinbart worden sei. Als diese Abbuchung scheiterte, entschied sich das Casino für rechtliche Schritte. Ein Sprecher von Offset erklärte gegenüber TMZ: "Wir arbeiten auf eine Lösung hin." Die Klage wurde nur wenige Tage vor einem weiteren Vorfall eingereicht, bei dem der einstige Migos-Star involviert war. Dies ist nicht das erste Mal, dass Offset mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert ist. Er musste bereits mehr als 1,5 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro) an die Steuerbehörde IRS zahlen, nachdem diese ein Steuerpfandrecht gegen ihn erhoben hatte.

Der Casino-Ärger kommt zu einer ohnehin turbulenten Zeit für Offset. Der 34-Jährige wurde vor Kurzem vor dem Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Florida angeschossen und musste mit einer Verletzung am Bein ins Krankenhaus gebracht werden. Die Schussverletzung war nicht lebensgefährlich. Der Vorfall ereignete sich nach einer Auseinandersetzung zwischen den Crews von Offset und Rapper Lil Tjay, die in einer Schießerei endete. Lil Tjay wurde daraufhin wegen ungebührlichen Verhaltens im Zusammenhang mit dem Streit festgenommen und am nächsten Tag wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Offset befindet sich seitdem im Memorial Regional Hospital, wo er medizinisch überwacht wird.

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Imago Offset, Rapper

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Imago Offsett, Juli 2024

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Getty Images Lil Tjay bei der Fanatics Super Bowl Party in Culver City, 2022