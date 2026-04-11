Nach Schüssen im Casino: Offset aus Krankenhaus entlassen

Mehrere Tage nach einem Schusswaffenangriff in Florida ist Kiari Kendrell Cephus, bekannt als Offset (34), aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das bestätigte ein Sprecher gegenüber E! News – und fügte hinzu, der Rapper sei "wieder auf den Beinen". Man sei „den Ärzten, den Pflegekräften und dem gesamten Krankenhauspersonal unglaublich dankbar". Noch am selben Tag meldete sich Offset auf Instagram erstmals öffentlich zu Wort. "Danke an alle, die sich bei mir gemeldet und mir ihre Zuneigung gezeigt haben! Mir geht es gut – aber ich habe vor, es noch besser werden zu lassen. Das Leben ist ein Glücksspiel, und ich spiele immer noch, um zu gewinnen", schrieb er. Zusammen mit seinem Statement deutete Offset im selben Instagram-Beitrag bereits neue Musik an – ein Zeichen, dass er den Blick trotz allem nach vorn richtet.

Gegen 19 Uhr Ortszeit am Montag (6. April) wurde Offset im Valet-Bereich des Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood, Florida, von einem Schuss in die Beine getroffen und umgehend ins Memorial Regional Hospital gebracht. Die Behörden stuften seine Verletzungen als nicht lebensbedrohlich ein. Ein Sprecher der Seminole Police erklärte gegenüber E! News, die Polizei sei "sofort vor Ort" gewesen und "die Situation wurde schnell unter Kontrolle gebracht." Bereits kurz nach der Einlieferung war Offset kurzzeitig vor dem Krankenhaus zu sehen – in einem Rollstuhl sitzend und eine Zigarette rauchend –, bevor er schließlich mehrere Tage zur Behandlung stationär blieb. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei noch in der Tatnacht den Rapper Lil Tjay – bürgerlicher Name Tione Jayden Merritt – fest. Laut Behörden soll ein Bekannter von ihm den Schuss auf Offset abgefeuert haben, nachdem Lil Tjay eine körperliche Auseinandersetzung begonnen hatte.

Lil Tjay selbst wurde nicht wegen der Schusswaffe angeklagt, sondern wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses – einem Vergehen ersten Grades nach dem Florida-Gesetz – sowie wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein. Nach einer Nacht in Untersuchungshaft kam er gegen eine Kaution von 3.000 Dollar (2.558 Euro) frei. Danach trat er vor die Presse und bezeichnete Offset als "Ratte". Lil Tjays Anwältin Dawn Florio bestritt unterdessen jede Beteiligung ihres Mandanten an der Schießerei und erklärte auf Instagram: "Lil Tjay wurde weder angeschossen, noch wurde Lil Tjay wegen einer Schießerei angeklagt. Jegliche anderslautende Berichterstattung ist falsch." Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Beteiligten dauern an.

Anzeige Anzeige

Imago Offsett, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Offset, September 2023

Anzeige