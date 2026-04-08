Offset bricht Schweigen nach Casino-Schießerei in Florida

Offset (34) meldet sich nach der dramatischen Schießerei in Florida jetzt erstmals selbst zu Wort. Der Rapper wurde nahe dem Seminole Hard Rock Hotel and Casino angeschossen und liegt seitdem im Memorial Regional Hospital. Ein Sprecher bestätigte gegenüber der Daily Mail, dass Offset stabil sei und medizinisch überwacht werde. Während sich der Musiker im Krankenhaus von seiner Verletzung erholt, sorgt er nun online für Gesprächsstoff. Unter einem Beitrag des Accounts The Shade Room Teens hinterließ er einen deutlichen Kommentar und reagierte damit auf die Vorwürfe seines Rivalen, des Rappers Lil Tjay. Diesem wird vorgeworfen, den Streit, der zu der Schießerei führte, ausgelöst zu haben.

In dem Beitrag spricht Lil Tjay nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis vor Reportern über den Vorfall. Der Rapper behauptet darin unter anderem, Offset habe ihn fälschlich beschuldigt, auf ihn geschossen zu haben, und bezeichnet ihn als Verräter: "Das ist verrückt. Ich würde Offset eine reinhauen." Offset kontert daraufhin in der Kommentarspalte mit den Worten: "Du hast gar nichts gerissen." Während die Fronten zwischen den beiden Musikern weiter verhärten, arbeiten die Behörden den Vorfall auf. Laut einem Polizeibericht, der der Daily Mail vorliegt, soll Lil Tjays Mitglieder seiner Gruppe angewiesen haben, gegen 19:22 Uhr einen Kampf mit einer anderen Männergruppe zu beginnen. Dabei soll einer der Männer aus Tjays Umfeld eine Waffe gezogen und auf Offset geschossen haben.

Lil Tjay wurde daraufhin festgenommen und ins Broward County Sheriff's Office gebracht, bestreitet jedoch weiterhin jede Verwicklung in die Schussabgabe. Auch seine Anwältin wies die Vorwürfe einer direkten Beteiligung an der Schießerei entschieden zurück und bezeichnete entsprechende Berichte als falsch. Unterdessen bleibt Offset nach Angaben der Polizei im Krankenhaus, um sich von seinen Verletzungen zu erholen. Wie die Daily Mail berichtet, wurde er dort bereits in einem Rollstuhl vor dem Gebäude gesehen, als er eine Raucherpause einlegte. Wie es für die beiden Musiker nun weitergeht und welche Konsequenzen der Vorfall haben wird, bleibt abzuwarten.

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IMAGO / Bestimage Offset, Rapper

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Getty Images Lil Tjay bei der Fanatics Super Bowl Party in Culver City, 2022

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Getty Images Offset im November 2023

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Wie findet ihr Offsets Kommentar gegen Lil Tjay? Genau richtig! Er zeigt klare Kante. Unnötig! Das heizt den Streit nur weiter an. Ergebnis anzeigen