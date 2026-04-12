Musiker Offset rockt Bühne im Rollstuhl nach der Schießerei

Nur wenige Tage nach seiner Schussverletzung stand Rapper Offset (34) wieder im Rampenlicht. Der Musiker bestritt seinen ersten Auftritt nach dem Vorfall bei einer Clubshow – und das im Rollstuhl. Mit sichtlichem Rückhalt seines Publikums ließ er sich nicht aufhalten: An einem Punkt erhob er sich sogar aus dem Rollstuhl und performte trotz der Schmerzen stehend weiter, woraufhin die Menge ausflippte. Nach der Show teilte er Clips des Abends auf Instagram und schrieb dazu schlicht "Real Love" – eine klare Botschaft an seine Fans, die ihn an diesem Abend lautstark gefeiert hatten.

Kurz zuvor lag der Rapper noch im Krankenhaus. Wie TMZ zuerst berichtete, war Offset letzte Woche vor einem Casino in Florida angeschossen und mit einer Schusswunde am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizei soll die Schießerei auf einen Streit mit dem Rapper Lil Tjay zurückgehen. Den Behörden zufolge soll allerdings nicht Tjay selbst, sondern ein Mitglied seiner Crew den Abzug betätigt haben. Tjay wurde wegen ungebührlichen Verhaltens zunächst festgenommen, später aber wieder freigelassen. Gegenüber Medien bezeichnete er Offset anschließend als "Ratte".

Offset selbst konzentrierte sich nach seinem Bühnencomeback lieber auf seine Fans als auf die verbale Eskalation. Mit den Clips des Auftritts, die er auf Social Media teilte, dankte er den Menschen, die ihn in dieser turbulenten Zeit unterstützen. Privat ist Offset fünffacher Vater und gibt seinen Fans immer wieder Einblicke in sein Familienleben, etwa wenn er gemeinsame Momente mit seinen Kindern oder intime Backstage-Szenen zeigt. Nach der Schießerei dürfte dieser familiäre Rückhalt für den Künstler eine große Rolle spielen – genauso wie die lautstarke Unterstützung seiner Fangemeinde, die ihn nun beim Schritt zurück ins Rampenlicht begleitet.

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Imago Offsett, Juli 2024

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Instagram / offsetyrn Offset kommt bei erstem Gig nach Schussverletzung im Rollstuhl auf die Bühne

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Imago Offset, Rapper

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