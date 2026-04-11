Körperverletzung-Klage: Haftbefehl gegen Offset aufgehoben

Rapper Offset (34) sorgt nun gleich doppelt für Schlagzeilen: Nur wenige Wochen bevor der Musiker in Florida angeschossen wurde, soll ein gegen ihn bestehender Haftbefehl aufgehoben worden sein. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, entschied ein Richter am Superior Court von L.A. County bereits am 26. Februar, den Haftbefehl außer Kraft zu setzen. Dieser war Ende Januar erlassen worden, nachdem der Rapper einer gerichtlichen Vorladung offenbar nicht nachgekommen war. Die Kaution war auf 20.000 Dollar angesetzt, wie TMZ berichtet. Kurz darauf erschien der Musiker mit einem Anwalt vor Gericht und bekannte sich auf nicht schuldig.

Auslöser für das Verfahren in Kalifornien war ein Vorfall in einem Cannabis-Shop in Los Angeles. Dort musste sich Offset wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung verantworten. Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter schilderte, der Rapper habe ihn nach einer Ausweiskontrolle unvermittelt attackiert und ins Gesicht geschlagen. Anschließend klagte der Ex-Security über Kopf- und Nackenschmerzen und wurde medizinisch behandelt. Die Gegenseite wies die Vorwürfe jedoch entschieden zurück und erklärte, der Sicherheitsmann habe die Situation eskalieren lassen und Offset sogar angespuckt.

Noch bevor sich dieser Fall endgültig beruhigte, folgte der nächste Schock: Vor wenigen Tagen wurde Offset vor dem Hard Rock Hotel and Casino in Florida angeschossen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile wurde er jedoch wieder entlassen und meldete sich noch am selben Tag auf Instagram erstmals selbst zu Wort. "Danke an alle, die sich bei mir gemeldet und mir ihre Zuneigung gezeigt haben", schrieb der Musiker und gab Entwarnung, dass es ihm gut gehe. "Das Leben ist ein Glücksspiel, und ich spiele immer noch, um zu gewinnen", schrieb er.

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Imago Offset, Rapper

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IMAGO / Bestimage Offset, Rapper