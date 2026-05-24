Cardi B verrät: So hat Mutterschaft ihren Stil verändert

Vier Kinder, aber kein bisschen brav – zumindest was den Kleiderschrank betrifft. Cardi B (33) hat in einem Interview mit E! News verraten, wie die Mutterschaft ihren Modestil beeinflusst hat. Die Antwort: kaum. "Es hat sich nicht verändert. Scheiß drauf, die haben mich überhaupt nicht verändert!", witzelte die Rapperin. Einzig an der Schule ihrer Kinder macht sie eine Ausnahme: "Ich werde nicht mit einem durchsichtigen Oberteil oder mit einem Shirt, bei dem meine Brustwarzen deutlich sichtbar sind, zur Schule meiner Tochter kommen." Ansonsten bleibt Cardi B ihrer Leidenschaft für gewagtes Styling treu – egal ob roter Teppich oder Schulaufführung.

Mode sei für sie weit mehr als Äußerlichkeit, erklärte die 33-Jährige im Gespräch mit E! News weiter: "Mode ist eine wichtige Sache in meinem Leben. Sie lässt mich mich gut fühlen, sie lässt mich mich sexy fühlen." Besonders in Phasen ohne Tour helfe ihr das Ankleiden dabei, motiviert zu bleiben. "Wenn du gut aussiehst, willst du arbeiten, willst du rausgehen, willst du etwas unternehmen", so Cardi. Plünderungsversuche an ihrem Kleiderschrank gibt es übrigens bereits aus den eigenen Reihen – Tochter Kulture ist regelmäßig darin zu finden. Kleidung und Schuhe sind dabei erlaubt, aber für die Designer-Handtaschen gilt eine eiserne Regel: "Fass Mamas Handtaschen nicht an. Du hast auf einer schon rumgemalt." Dass Cardi die Luxusmarken so liebt, passt gut zu ihrer neuen Rolle als Markenbotschafterin für Fashionphile, eine Plattform für den Weiterverkauf von Luxusmode. Dort jagt sie vor allem begehrte Vintage-Taschen – und schätzt dabei auch die günstigeren Preise: "Ich mag einen Rabatt, Liebes. Ich will nicht mehr zahlen als nötig."

Cardi B teilt sich die gemeinsamen Kinder Kulture, Wave und Blossom mit ihrem Ex Offset (34). Trotz der Trennung stehen die beiden wegen ihrer Familie weiterhin in engem Kontakt. Ihr jüngster Sohn stammt von NFL-Star Stefon Diggs. Mit dem Footballspieler sorgt die Rapperin derzeit aber ebenfalls für Schlagzeilen. In den vergangenen Monaten wurden die beiden immer häufiger zusammen gesehen – zuletzt allerdings nicht gerade harmonisch. Wie TMZ berichtet, sollen Cardi und Stefon Diggs kürzlich vor einem Café in Burtonsville nahe Washington, D.C. in einen lautstarken Streit geraten sein. Passanten filmten die hitzige Szene sogar mit ihren Handys.

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Getty Images Cardi B bei der Fanatics Super Bowl Party in San Francisco, 7. Februar 2026

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IMAGO / Cover-Images Cardi B, Rapperin

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Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025