König Charles und David Beckham treffen sich zum Gärtnern

König Charles III. (77) und Sir David Beckham (50) haben sich zum ersten Mal seit der historischen Ritterschlag-Zeremonie im November wieder getroffen. Das prominente Duo kam vergangene Woche in Highgrove zusammen, dem Familiensitz des Königs und der Königin in Gloucestershire. Mit dabei waren auch Gartenlegende Alan Titchmarsh (76) und Frances Tophill. Gemeinsam gaben sie den letzten Schliff für die Gestaltung eines besonderen Gartenprojekts, das auf der diesjährigen RHS Chelsea Flower Show präsentiert werden soll. Aufnahmen, die Hello! vorlagen, zeigten Charles und David in bester Laune, wie sie sich als alte Freunde begrüßten, Witze rissen und für offizielle Fotos posierten.

Bei dem Treffen ging es um den sogenannten Curious Garden, ein Projekt der King's Foundation. Das Besondere: In dem Garten soll künftig ein Bienenstock stehen, der die gemeinsame Leidenschaft von Charles und David für die Imkerei widerspiegelt. "Sowohl die King's Foundation als auch die RHS leisten großartige Arbeit beim Schutz und der Förderung von Grünflächen im gesamten Vereinigten Königreich", erklärte David laut Hello! nach dem Treffen. Er wolle dazu beitragen, eine neue Generation zu ermutigen, die Vorteile der Natur zu schätzen und sich für die Gartenarbeit zu begeistern. "Es hat Spaß gemacht, Teil der Schaffung des Curious Garden zu sein, und ich bin gespannt darauf, wenn die Leute ihn bei der RHS Chelsea Flower Show sehen", so der ehemalige Fußballstar.

Im vergangenen Juni erfüllte sich für David ein Lebenstraum: Der Fußballstar wurde von Charles zum Ritter geschlagen. Die feierliche Auszeichnung ehrte nicht nur seine sportlichen Erfolge, sondern auch sein jahrzehntelanges Engagement für wohltätige Zwecke. "Ich bin in Ostlondon mit patriotischen und stolzen Briten aufgewachsen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mir jemals so eine Ehre zuteilwerden würde. Ich bin unglaublich stolz und es ist ein sehr emotionaler Moment für mich, den ich mit meiner Familie teilen kann", erklärte David nach der Bekanntgabe der Ehrung.

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Getty Images David Beckham spricht mit König Charles III. beim Besuch der RHS Chelsea Flower Show 2025

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Getty Images König Charles III im Gespräch mit David Beckham bei den King's Foundation Awards in St James’s Palace, London

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Getty Images David Beckham zeigt nach seiner Ernennung zum Knight Bachelor bei der Zeremonie in Windsor Castle seine Medaille