Verwirrung bei Trauung: Rabbi nennt Brooklyn Beckham "David"

Bei Brooklyns (27) Hochzeit mit Nicola Peltz (31) im Jahr 2022 soll es zu einem besonders unangenehmen Moment gekommen sein – und das mitten in der romantischsten Minute des Tages. Während der luxuriösen Trauung in der Villa von Nicolas Eltern in Florida soll der Rabbi, der die Zeremonie leitete, den Bräutigam mehrfach mit dem Namen seines berühmten Vaters angesprochen haben. Wie The Cut berichtet, nannte der Geistliche Brooklyn demnach wiederholt "David", ausgerechnet als das Paar seine Ehegelübde austauschte. Obwohl viele Gäste die Situation lachend überspielt haben sollen, blieb der Vorfall für den Modelsohn von Victoria (51) und David Beckham (50) offenbar ein heikler Fleck auf seiner Traumhochzeit.

Ein Gast schildert, der Geistliche habe gestockt und sich entschuldigt, bevor er erklärte, er sei ein großer Fußballfan – offenbar in Anspielung auf Davids legendäre Kickerkarriere. Trotzdem soll ihm der Fauxpas später in der Zeremonie noch einmal passiert sein. Ein Zeuge bezeichnete die Szene in dem Bericht als "uncomfortably Oedipal", also äußerst unangenehm aufgeladene Vater-Sohn-Verwechslung. Der peinliche Moment reiht sich in eine Reihe von Schlagzeilen rund um Brooklyn ein: Der Hobbykoch hat sich nach eigener Aussage von seiner Familie entfremdet und in einem Statement in den sozialen Medien behauptet, seine Mutter Victoria habe ihn bei der Sitzordnung der Hochzeit als "böse" bezeichnet, weil er seine Großmutter Sandra und Nicolas Naunni gemeinsam an einen Tisch setzte.

Während David und Victoria kürzlich mit ihren Kindern in Miami den Fertigbau von Davids Mega-Fußballstadion Nu Stadium feierten und Victoria auf Instagram schrieb: "Wir könnten nicht stolzer auf dich sein, wir lieben dich so sehr", fiel auf, dass Brooklyn bei dem Familientreffen fehlte. Der Älteste der vier Beckham-Kinder baut derweil sein eigenes Leben mit Ehefrau Nicola auf – und könnte seine Sicht auf all die Schlagzeilen bald selbst ausführlich schildern. Wie The Sun berichtet, plant Brooklyn mit seiner Partnerin eine eigene Doku- oder Realityserie beim Streamingdienst Hulu, in der nicht nur sein kulinarisches Business begleitet, sondern auch das Verhältnis zu seinen Eltern thematisiert werden soll.

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Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2024

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Getty Images Brooklyn und David Beckham, 2019

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026