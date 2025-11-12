Joey Lawrence und Samantha erwarten ihren zweiten Nachwuchs

Große Neuigkeiten für Joey Lawrence (49) und seine Frau Samantha Cope: Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind. Die freudige Nachricht teilten die beiden Schauspieler, als sie auf dem roten Teppich der 20-Jahr-Feier von Dancing with the Stars erschienen. Dabei zog Samanthas Babybauch alle Blicke auf sich. Joey, bekannt aus der Serie "Melissa & Joey", scherzte gegenüber Entertainment Tonight: "Nichts ist geplant, nicht einmal das hier." Augenzwinkernd fügte er hinzu, dass seine Frau auch diesmal die Hauptarbeit leiste, während er einfach nur staunen könne.

Die Schwangerschaft des Paares kommt fast ein Jahr nach ihrer Versöhnung. Samantha hatte im August 2024 die Scheidung eingereicht, diese jedoch vier Monate später wieder zurückgezogen. Kurz darauf feierten die beiden ihre Versöhnung mit gemeinsamen Bildern auf Instagram – geschossen bei einem Termin zu ihrer romantischen Komödie "Marry Christmas", die zwei Jahre zuvor gedreht worden war. "Ich bin unendlich dankbar. Mein Herz ist so erfüllt", schrieb Joey zu dem Schnappschuss. Noch am selben Abend kommentierte Samantha die Liebeserklärung schlicht, aber deutlich: "Ich liebe dich."

Für viele Fans war diese Versöhnung kaum zu glauben, denn im Zuge der Trennung waren schwere Vorwürfe laut geworden. Samantha hatte behauptet, Joey habe eine Affäre mit der Kollegin Melina Alves gehabt. Er selbst wies die Anschuldigungen deutlich zurück und sagte in einem Interview, der eigentliche Grund für die Trennung sei gewesen, dass seine beiden älteren Töchter aus der ersten Ehe von Samantha nie akzeptiert worden seien. Umso größer war die Überraschung und auch die Freude darüber, dass das Paar nach all den Turbulenzen wieder zueinander gefunden hat.

Instagram / samanthaccope Joey Lawrence und Samanth Cope, Februar 2025

Instagram / samanthaccope Samantha Cope, Joey Lawrence und ihre Tochter, Januar 2025

Instagram / joeylawrence Samantha Cope und Joey Lawrence, September 2025