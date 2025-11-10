Joey Lawrence spricht über seine rätselhaften Verletzungen

Bei einem Familienausflug ins Erewhon Market in Calabasas fiel Schauspieler Joey Lawrence (49) kürzlich mit sichtbaren Prellungen und Schnittwunden im Gesicht auf, was für fragende Blicke sorgte. Nun hat der 49-Jährige in der Episode seines Podcasts "Brotherly Love" vom 7. November erklärt, wie es zu den Verletzungen kam. Während eines Spiels mit seiner jüngsten Tochter Dilly, bei dem er sie in einem Karton durch das Haus schob, kam es zu einem folgenschweren Unfall. "Ich habe sie schon unzählige Male so angeschoben", erzählt Joey. Dann blieb der Karton plötzlich an einer Schwelle hängen, und um einen Sturz seiner Tochter zu verhindern, griff er nach ihr – nur um selbst schwer zu stürzen.

Während er seine Tochter auffangen konnte und damit Schlimmeres verhinderte, landete Joey ungebremst mit voller Wucht auf dem Boden. "Mein Kopf war etwa neun Zentimeter aufgeschlitzt", berichtete der Schauspieler im Podcast, bevor er hinzufügte, dass die Verletzung eine regelrechte "Hautspaltung" darstellte. Er schildert weiter, dass die behandelnden Ärzte die stark beschädigte Haut nicht komplett nähen konnten, da sie zu empfindlich war. Stattdessen wurde ein Großteil der Wunden mittels spezieller Hautkleber versorgt, ergänzt durch ein paar gezielte Stiche, um die Verletzung zu schließen. Joey betonte, dass er trotz des schmerzhaften Zwischenfalls einfach froh sei, seine Tochter vor einem Sturz bewahrt zu haben.

Bekannt wurde Joey durch seine Rollen in Serien wie "Blossom" in den Neunzigern oder "Melissa & Joey" in den 2010ern, wo er als smarter Herzensbrecher glänzte. Heute ist er stolzer Familienvater, der mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern viel Zeit verbringt. Seine Tochter Dilly scheint wie ihr Vater einen Sinn für Abenteuer zu haben, besonders beim gemeinsamen Spielen zu Hause. Joeys Familie war bereits öfter Thema in seinem Podcast, den er zusammen mit seinen Brüdern Andy und Matthew Lawrence (45) betreibt, und in dem die drei auch persönliche Erlebnisse und Geschichten aus ihrem Alltag teilen.

Getty Images Joey Lawrence, April 2019

Getty Images Schauspieler Joey Lawrence

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope im Dezember 2024

