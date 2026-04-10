Geburt steht bevor: Renata Lusins Wehen haben eingesetzt

Es ist so weit: Bei Renata Lusin (38) haben die Wehen eingesetzt! Die Let's Dance-Profitänzerin meldete sich jetzt auf Instagram und verkündete aufgeregt, dass ihr zweites Baby offenbar auf dem Weg ist. In einem Clip aus ihrer Story ist sie mit angestrengter Stimme zu hören, wie sie sagt: "Oh mein Gott, jede 3,5 Minuten. Die Wehen haben zu Hause gestartet, ohne Einleitung." Außerdem berichtete sie bereits aus dem Kreißsaal und schrieb: "So ein schöner Kreißsaal hier, direkt mit Badewanne. Ich bleibe wohl hier... Nicht mehr spazieren oder nach Hause, krass."

Ursprünglich hatte sie noch geplant, ein lustiges Video aus dem Krankenhaus zu drehen – doch daraus wurde nichts. "Wie schnell die Wehen sich verstärken. Hätte es nicht gedacht", so Renata weiter. Bei ihrer ersten Schwangerschaft mit Tochter Stella war das ganz anders, wie sie sich in ihrer Instagram-Story erinnert. In einer weiteren Sequenz ist die Tänzerin sitzend auf einem Gymnastikball zu sehen. Ob sie heute noch entbinden wird oder doch erst an einem anderen Tag, scheint sie selbst noch nicht ganz einschätzen zu können. Sie richtete die Frage in einer Abstimmung an ihre Follower, die sich, stand jetzt [10. April, 12:41 Uhr], zu 98 Prozent sicher sind, dass sie heute noch ihr Baby auf dem Arm haben wird.

Renata und Valentin (39) hatten zuletzt schon gespannt auf die Ankunft gewartet, denn das Baby hatte sich etwas mehr Zeit gelassen als erwartet. Den ursprünglichen Geburtstermin Anfang April hatte es längst verstreichen lassen. Die 38-Jährige hatte klargemacht, dass sie maximal zehn Tage über den errechneten Termin hinaus warten wollte. Eine ärztlich empfohlene mechanische oder chemische Einleitung hätte andernfalls als nächster Schritt angestanden. Doch dazu kam es nun nicht – die Kleine scheint von ganz allein den Weg in die Welt gefunden zu haben.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin im Kreißsaal, April 2026

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin am Osterwochenende, April 2026

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella am Ostersonntag, April 2026

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