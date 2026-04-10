Offen: Nikki Glaser ermuntert ihren Freund zum Fremdgehen

Nikki Glaser (41) hat eine ungewöhnliche Beziehungsdynamik mit ihrem Freund Chris Convy. In einem Interview mit Alex Cooper (31) im Podcast "Call Her Daddy" sprach die Komikerin jetzt offen über ihre Vorlieben und erklärte, dass sie kein Problem damit habe, wenn ihr Partner mit anderen Frauen intim wird. "Mir ist es egal, wenn mein Freund mit einem anderen Mädchen schläft. Ich bin damit cool, betrüg mich", gab die 41-Jährige zu. Sie stellte allerdings klar, dass diese Regel nicht für beide Seiten gilt: "Das ist eine Einbahnstraße. Ich bin nicht jemand, der gerne in einer Beziehung mit anderen intim wird." Tatsächlich finde sie den Gedanken sogar erregend. "Es ist ein Problem", gestand sie lachend.

Die Stand-up-Künstlerin erklärte, dass diese besondere Vorliebe bereits seit 2013 Teil ihrer Beziehung mit Chris ist. Sie entstand, als sie zum ersten Mal über seine früheren Eroberungen sprachen. "Ich habe ihn immer nach früheren Affären und Freundinnen gefragt und wie sie zusammengekommen sind", erzählte Nikki. "Es würde mich erregen, daran zu denken, wie er das mit anderen Mädchen macht. Ich würde nach allen Details fragen und es ist wirklich wie ein Vorspiel für mich." Als Chris irgendwann keine neuen Geschichten mehr zu erzählen hatte, habe sie ihn sogar ermutigt, neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei gebe es jedoch klare Regeln: Die Frauen müssten wissen, dass Chris eine Freundin hat, und es müsse Schutz verwendet werden. "Küss sie einfach nicht", habe sie ihm auch gesagt.

Wo Nikki allerdings eine klare Grenze zieht, ist bei emotionaler Nähe zu anderen Frauen. "Wenn er mit ihr 'The Wire' schauen würde oder Kreuzworträtsel lösen oder Memes schicken würde, wäre ich so: 'Was zum Teufel machst du da? Das ist unser Ding'", machte sie deutlich. Emotionale Untreue würde sie verletzen, während sie bei rein körperlichen Begegnungen gelassen bleibe. "Ich verstehe, wie Sex für Männer meistens außerhalb einer Beziehung ist. Es ist irgendwie transaktional", erklärte die Komikerin ihre Sichtweise. Nikki, die seit über einem Jahrzehnt mit Chris zusammen ist, betonte: "Es ist einfach das, worauf ich stehe." Die besondere Dynamik ihrer Beziehung sei für sie völlig in Ordnung, solange die emotionale Verbindung ausschließlich ihr gehöre.

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Imago Nikki Glaser bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

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Getty Images Alex Cooper, Podcasterin

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Imago Nikki Glaser bei der Gala "A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s"

Findet ihr Nikkis Einbahnstraßen-Regel fair? Ja – ihre Beziehung, ihre Regeln. Nein – Regeln sollten für beide gelten. Ergebnis anzeigen