Nikki Glaser erhielt lebensverändernde Ratschläge von Kim

Nikki Glaser (41) schwärmt von ihrer Zusammenarbeit mit Kim Kardashian (45). Die Komikerin und der Realitystar standen gemeinsam für die neue Netflix-Komödie "The Fifth Wheel" vor der Kamera, bei der auch Eva Longoria (51) Regie führt. Am Rande der TIME100 Gala verriet Nikki nun gegenüber Us Weekly, dass sie am Set nicht nur viel gelacht, sondern von Kim auch völlig unerwartete Lebenshilfe bekommen hat. "Sie hat mir wirklich verrückte Lebensratschläge gegeben, die buchstäblich mein Leben verändert haben", sagte Nikki. Die Ratschläge hätten sie in einer extrem schwierigen privaten Situation unterstützt und sie zu einem mutigen Schritt ermuntert, den sie sich vorher nicht zugetraut habe.

Worum es konkret ging, behielt Nikki, die im kommenden Jahr erneut die Golden Globes moderieren wird, für sich, machte aber klar, wie viel ihr die Unterstützung bedeutete: "Ich stand vor einer sehr schwierigen Lebensentscheidung, und sie hatte einen Blickwinkel darauf, den mir sonst niemand hätte bieten können, außer ihr. Das hat mir die Kraft gegeben, etwas zu tun, vor dem ich Angst hatte", sagte sie. Die Reality-TV-Ikone habe ihr damit nachhaltig geholfen: "Ihre Worte haben wirklich mein Leben verändert", betonte Nikki. Über die Verbindung am Set hinaus schwärmte sie: "Sie ist eine wirklich gute Freundin, und wir chatten die ganze Zeit weiter und halten uns auf dem Laufenden. Ich liebe sie wirklich sehr. Ich bin wirklich glücklich sagen zu können, dass sie so großartig ist, wie ich es mir gewünscht habe."

Hinter den Kulissen ist zwischen den beiden offenbar eine Freundschaft entstanden, die über den Dreh hinaus anhält. Nikki erzählte, sie habe Kim schon vor dem Projekt bewundert und sei lange Zuschauerin ihrer Show gewesen – ein Gefühl der Vertrautheit, das sich am Set bestätigt habe. Auch mit dem restlichen Ensemble ist die Verbindung geblieben: "Normalerweise gehen nach solchen Filmen alle wieder ihre eigenen Wege, aber ich und der gesamte Cast halten immer noch Kontakt und tauschen uns regelmäßig aus", berichtete Nikki. Dass eine Produktion Menschen aus so unterschiedlichen Ecken der Entertainmentwelt zusammenbringt – von Comedystar bis Unternehmerin – machte für die Beteiligten offenbar auch privat einen bleibenden Unterschied.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Nikki Glaser

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Getty Images Nikki Glaser beim Red-Carpet-Rollout der 83. Golden Globes in Beverly Hills, Januar 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2026