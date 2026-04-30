Raus aus Hollywood: Nikki Glaser zieht nach Missouri

Nikki Glaser (41) hat Hollywood hinter sich gelassen und lebt heute wieder in ihrer alten Heimat St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. In der Talkshow "Live with Kelly and Mark" erzählte die Komikerin jetzt, wie es dazu kam. Als Moderator Mark Consuelos (55) sie fragte, wie es sich anfühle, für ihr Comedy-Special "Good Girl" nach St. Louis zurückzukehren, korrigierte sie ihn prompt: "Ich lebe in St. Louis. Ich bin nach dem Lockdown dorthin zurückgezogen – und geblieben." Ihr Umzug in den Mittleren Westen war demnach keine kurze Auszeit, sondern eine bewusste Entscheidung für ein neues Kapitel.

In der Show sprach Nikki auch humorvoll darüber, was es bedeutet, ein Comedy-Special in der eigenen Heimatstadt aufzunehmen. Unter den Zuschauern waren Menschen aus ihrer Schulzeit, Bekannte aus dem Pilates-Kurs und ihre Selbstbräunerin aus dem nahegelegenen Einkaufszentrum. "Es ist wohl in Ordnung, dass mein Kindheitszahnarzt jetzt über mein Liebesleben Bescheid weiß", scherzte sie. Auch ihre Eltern, die sie als "Nepo-Eltern" bezeichnete, sitzen regelmäßig im Publikum ihrer Shows – und das seit über 20 Jahren. "Es ist kein Leben mehr hinter ihren Augen, wenn sie mir zuschauen", witzelte sie.

Das Thema Umzug ist für Nikki nicht neu: Bereits 2022 dokumentierte sie ihre Rückkehr nach Missouri in der E!-Show "Welcome Home Nikki Glaser?". Gegenüber dem Radiosender St Louis on the Air erklärte sie, dass das entspannte Leben in Missouri ihr ermögliche, sich auf ihre Familie zu konzentrieren. In Städten wie Los Angeles oder New York habe sie sich ständig mit anderen verglichen – alle seien dort hinter Status und Anerkennung her gewesen. "Das gibt es hier nicht, und das ist nicht das, was die Menschen hier schätzen", sagte sie und stellt fest: "Und das bringt mich wieder ins Gleichgewicht." Nikki wurde in Cincinnati im Bundesstaat Ohio geboren, wuchs aber in einem Vorort von St. Louis auf.

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