Patricia Blanco in Trauer: Ihre Hündin Sissi ist verstorben

Patricia Blanco (54) muss einen schmerzlichen Verlust verkraften. Ihre Malteser-Hündin Sissi ist im Alter von 15 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht verkündete der Realitystar kurz nach Mitternacht auf ihrem Instagram-Profil. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich der Tod des geliebten Vierbeiners angedeutet, auch wenn die 54-Jährige die Hoffnung bis zuletzt nicht aufgeben wollte. Fünfzehn Jahre lang war Sissi an ihrer Seite gewesen – eine Bindung, die Patricia fast wie die zu einem eigenen Kind beschrieb. "Ich weiß, es sind keine Menschen, es sind Menschen mit Fell", erklärte sie ihre enge Verbindung zu ihren Hunden.

Am Ostermontag hatte Patricia noch ein Update zum Gesundheitszustand ihrer Hündin gegeben. "Es geht ihr gar nicht gut, sie ist wieder umgekippt", erzählte sie in einer Instagram-Story. Eigentlich wollte sie mit Sissi zum Tierarzt gehen, doch aufgrund des Feiertags war dies nicht möglich. Den Besuch hatte sie für Dienstag geplant. "Ich hoffe, dass Sissi durchhält", sagte sie noch voller Zuversicht und fügte hinzu: "Aber wenn der Tierarzt sagt, sie muss gehen, dann wird sie gehen müssen. Ich werde sie nicht leiden lassen." In der Nacht verstarb die Malteser-Hündin dann und hinterließ die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (88) in Trauer. Auch ihr zweiter Hund Joker ist von dem Verlust sichtlich getroffen. Nachdem 2025 ohnehin ein turbulentes Jahr für Patricia war, stellt Sissis Tod den Realitystar nun vor eine weitere Herausforderung.

Sissi war ursprünglich gar nicht für Patricia selbst gedacht gewesen. Als sie gemeinsam mit ihrer Mutter in Südfrankreich lebte und diese ihren Hund verloren hatte, wollte Patricia ihr eine Freude machen. Beim Sushi-Essen in Nizza ging sie in einen Laden, wo man Hunde kaufen konnte. "Sie war ganz hinten in einem Käfig und ich wusste, sie fühlt sich nicht wohl", erinnerte sich die 54-Jährige. Mit drei Monaten war Sissi schon recht groß gewesen und nicht der kleine, süße Welpe, den man sofort kaufen würde. Doch als die Hündin Patricia anschaute, wusste sie: "Sie wollte nur raus." Ihre Mutter lehnte Sissi jedoch ab, und die Hündin selbst war nur auf Patricia fixiert. "Malteser suchen sich ihre Herrchen aus", sagte sie. So behielt sie Sissi selbst und hatte neben ihrem Hund Napoleon plötzlich einen zweiten Vierbeiner. Nach Napoleons Tod holte Patricia schließlich Joker dazu, der nun alleine zurückbleibt.

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Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

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Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco mit ihren Hunden

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Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, September 2019