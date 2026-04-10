Renata und Valentin Lusins zweite Tochter ist auf der Welt

Für Renata Lusin (38) und ihren Mann Valentin Lusin (39) ist ein lang ersehnter Moment eingetreten: Die beiden sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Am 9. April 2026 um 16:15 Uhr erblickte ihre Tochter Tessa das Licht der Welt. Renata teilte die freudige Neuigkeit nun auf Instagram und ließ dabei ihre Fans an diesem besonderen Moment teilhaben. "Wir halten unser zweites Wunder in den Armen", schrieb die Profitänzerin sichtlich überwältigt. Die Geburt, die im Klinikum Leverkusen stattfand, beschrieb sie als wunderschön. Auf den Bildern kuscheln die glücklichen Eltern mit ihrem Baby. Renata hält eine kleine Holzscheibe in der Hand, auf der steht: "Aus dem Bauch mitten ins Herz."

In ihrem Post ließ Renata ihre Follower wissen, wie aufgewühlt und glücklich die junge Familie ist: "Es gibt keine Worte, die das Gefühl beschreiben! Wir sind unendlich dankbar, überglücklich und genießen die wunderschöne Kennenlernzeit!" Außerdem richtete sie noch einen herzlichen Dank an das Team des Klinikums Leverkusen, das sie durch die Geburt begleitet hatte. Der Post wurde in kürzester Zeit von Hunderten Fans mit Reaktionen und Kommentaren überhäuft. "Herzlichen Glückwunsch euch beiden und ein noch herzlicheres Willkommen, liebe Tessa", lautete beispielsweise ein Kommentar.

Schon kurz vor der Geburt hatte die Tänzerin ihre Follower mit auf diese aufregende Reise genommen. "Oh mein Gott, jede dreieinhalb Minuten. Die Wehen haben zu Hause gestartet, ohne Einleitung", berichtete Renata in ihrer Instagram-Story. Später meldete sie sich sogar direkt aus dem Kreißsaal: "So ein schöner Kreißsaal hier, direkt mit Badewanne. Ich bleibe wohl hier... Nicht mehr spazieren oder nach Hause, krass." Eigentlich hatte sie noch geplant, ein lustiges Video aus dem Krankenhaus zu drehen – doch daraus wurde nichts. "Wie schnell die Wehen sich verstärken. Hätte es nicht gedacht", verriet Renata ihren Fans weiter.

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrem Baby, April 2026

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin im Kreißsaal, April 2026

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella am Ostersonntag, April 2026