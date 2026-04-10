"Sofort verliebt": Bert Wollersheim ist wieder vergeben

Bert Wollersheim (75) ist neu verliebt. Das macht der ehemalige Rotlicht-König nun in einem Bild-Interview öffentlich. Angel nennt er seine Liebste, ihr richtiger Name soll wohl erst einmal geheim bleiben. Kennengelernt haben die beiden sich schon kurz nach Berts Ehe-Aus mit Ginger Costello. In seinen DMs bei Instagram habe er plötzlich die Nachricht einer Frau bekommen. "Ich habe ihr meine Nummer gegeben", schmunzelt der Unternehmer. Zu dem Zeitpunkt war er noch in Thailand, doch zurück in Deutschland fackelte er nicht lange: "Ende Februar hat sie mich in der Uniklinik in Essen besucht. Ich wurde eine Woche lang mit Verdacht auf Schlaganfall, der sich nicht bestätigt hat, untersucht. Mir war ihr Besuch in der Klinik eigentlich nicht recht, weil ich schlecht aussah." Dennoch haben er und Angel sich direkt ineinander verliebt.

Nach bereits vier Ehen scheint Bert nun die Richtige gefunden zu haben. "Sie nimmt mich so, wie ich bin, und ist bereit für alles, was im Alter kommen kann. Das ist mein letzter Lebensabschnitt. Sie sagt: 'Ich bleibe bei dir. Es ist wunderschön'", schwärmt der 75-Jährige. Einzig die Entfernung steht dem aktuell noch im Weg. Das Paar telefoniert täglich, sieht sich aber nur unregelmäßig. Doch es scheint zu funktionieren: "Wir rufen uns morgens per Video an und es geht nicht darum, attraktiv auszusehen, wir bleiben authentisch." In der Öffentlichkeit steht Angel nicht. Sie ist Designerin von Engelsflügeln für Events – daher auch Berts Spitzname.

Die Familie von Bert hat Angel auch schon kennengelernt. Und alle verstehen sich prächtig. Der TV-Star hat zwei Kinder und auch Angel hat Kinder aus früheren Beziehungen. Die traf er nicht nur – der Nachwuchs segnete die Beziehung auch schon ab. Ob Angel schon Berts Ex Ginger traf, verrät er nicht. Aber das wird sicher noch kommen, denn die beiden sind zwar kein Paar mehr, dafür aber enge Freunde. "Ich habe mir Zeit genommen, vieles zu reflektieren, mich neu zu sortieren und wieder mehr auf mich selbst zu hören. [...] Wir sind sehr gut befreundet", erklärte Ginger in einem Interview mit BestFans.

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Imago Bert Wollersheim und Angel, April 2026

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Imago Bert Wollersheim und seine neue Freundin Angel, April 2026

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IMAGO / Berlinfoto Bert Wollersheim und Ginger Costello, Oktober 2025