Ginger reagiert auf neue Beziehung von Ex Bert Wollersheim

Bert Wollersheim (75) ist wieder vergeben und seine Ex-Partnerin Ginger Costello scheint die Neuigkeit mit einem offenen Herzen aufgenommen zu haben. Nachdem der Realitystar seine neue Liebe öffentlich gemacht hatte, meldete sich Ginger nun auf Instagram zu Wort. Sie teilte einen Beitrag von Promiflash über Berts neue Beziehung in ihrer Story und schrieb dazu eine emotionale Botschaft an ihren Ex: "Ich wünsche dir und deiner neuen Freundin von Herzen alles erdenklich Liebe für eure gemeinsame Zukunft."

Auch auf die gemeinsame Vergangenheit von ihr und Bert geht Ginger ein: "Nur weil es zwischen uns nicht so gepasst hat, bedeutet das nicht, dass du kein Glück verdient hast. Im Gegenteil – ich wünsche dir, dass du glücklich bist, geliebt wirst und deinen Weg mit einem Menschen an deiner Seite gehen kannst, der zu dir passt." Dass zwischen dem Ex-Paar kein böses Blut fließt, ist kein Geheimnis. Die beiden verbindet weiterhin eine tiefe Freundschaft. Am Ende ihrer Botschaft wünscht sie: "Alles Gute für euch beide."

Wie Bert in einem Interview mit Bild verriet, lernte er seine neue Partnerin kurz nach der Trennung von Ginger kennen. "Ich habe ihr meine Nummer gegeben", erzählte der Unternehmer und schmunzelte. Den ersten persönlichen Kontakt gab es, als Angel ihn in der Klinik in Essen besuchte, wo Bert wegen Verdacht auf Schlaganfall lag. Trotz Bedenken wegen seines Aussehens sprang der Funke sofort über. "Wir haben uns direkt ineinander verliebt", so Bert.

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Imago Ex-Paar Bert Wollersheim und Ginger Costello im Mai 2025

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Imago Ginger Costello, Alain und Bert Wollersheim beim Bild-Renntag 2025

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Imago Bert Wollersheim und seine neue Freundin Angel, April 2026