So lief Ginger Costellos erstes Treffen mit Berts Freundin

Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen sprach Ginger Costello (39) jetzt über ein ganz besonderes Kennenlernen: Die TV-Bekanntheit hat am Vortag des Events endlich die neue Freundin ihres Ex Bert Wollersheim (75) getroffen. Dabei scheint die Frau, die der frühere Rotlichtkönig liebevoll "Angel" nennt, einen ziemlich guten ersten Eindruck hinterlassen zu haben. Im Gespräch mit Promiflash berichtete die Reality Queens-Gewinnerin sichtlich begeistert von dem Aufeinandertreffen und machte keinen Hehl daraus, wie gut es ihr dabei ergangen ist.

Ginger ließ es nämlich nicht bei einem höflichen Kennenlernen bewenden – die beiden verbrachten gleich einen gemeinsamen Abend miteinander. "Ich bin total glücklich, dass Bert jetzt wieder glücklich ist. Und die Angel passt richtig gut zu ihm. Das ist eine superliebe Person, ich hab gestern mit der auch Party gemacht", erzählte sie im Interview. Zusammen hätten sie getrunken, gefeiert und seien gemeinsam draußen rauchen gewesen. Auch Gingers Partner Lukas Reiter zeigte sich beeindruckt von der schnellen Verbindung der beiden: "Die haben sich auf Anhieb verstanden – wirklich gut!", bestätigte er.

Dass Ginger Berts neues Liebesglück so herzlich aufnimmt, überrascht wenig. Als Bert seine neue Beziehung öffentlich machte, reagierte die 39-Jährige bereits mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram: "Nur weil es zwischen uns nicht so gepasst hat, bedeutet das nicht, dass du kein Glück verdient hast. Im Gegenteil – ich wünsche dir, dass du glücklich bist, geliebt wirst und deinen Weg mit einem Menschen an deiner Seite gehen kannst, der zu dir passt", schrieb sie in ihrer Story. Das persönliche Treffen mit Angel scheint dieses positive Gefühl nun noch einmal bekräftigt zu haben.

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Imago / Christoph Hardt, Imago / STAR-MEDIA Collage: Ginger Costello, Bert Wollersheim und seine Freundin Angel

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Imago Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter beim BILD-Renntag, Mai 2026

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IMAGO / Gartner Ginger Costello mit ihrem Freund Lukas Reiter und Bert Wollersheim, Oktober 2025