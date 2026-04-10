Verlust: Hannah Kerschbaumer trauert um ihren Großvater

Hannah Kerschbaumer (33) muss einen schweren Verlust verkraften. Die Realitybekanntheit teilte ihren Fans jetzt via Instagram mit, dass ihr Großvater verstorben ist. In ihrer Story postete sie das Emoji einer weißen Taube und erklärte anschließend, was in ihrer Familie passiert ist. "Ihr Mäuse, ich habe eine Sache nicht mit euch geteilt bisher. Mein Großvater ist gestorben und heute ist die Beisetzung. Ich melde mich deswegen für heute ab", schrieb Hannah. Die Influencerin kündigte an, sich für den Tag der Trauerfeier aus dem Netz zurückzuziehen, um in Ruhe von ihrem Großvater Abschied nehmen zu können.

Bislang hatte die 33-Jährige ihre Community nicht über den Tod ihres Großvaters informiert. Erst am Tag der Beisetzung entschied sie sich dazu, ihre Follower an ihrer Trauer teilhaben zu lassen und ihnen zu erklären, warum sie sich zurückziehen würde. Die weiße Taube, die Hannah in ihrer Story teilte, gilt als Symbol für Frieden und wird häufig im Zusammenhang mit dem Tod eines geliebten Menschen verwendet.

Für Hannah spielen ihre Angehörigen im Alltag eine große Rolle. Die Influencerin nimmt ihre Fans normalerweise regelmäßig mit in ihren Alltag und zeigt dabei immer wieder auch private Momente mit ihren Liebsten. In der Vergangenheit betonte sie in Interviews und Q&A mit ihrer Community, wie wichtig ihr ein enger Zusammenhalt innerhalb der Familie ist. Auch ihre Follower lassen ihr bei persönlichen Themen häufig viele Nachrichten zukommen und suchen den direkten Austausch mit der Reality-TV-Bekanntheit. Wie Hannah immer wieder betont, bedeuten ihr diese Rückmeldungen viel, weil sie sich ihren Fans dadurch besonders nah fühlt.

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihre Tochter Noa, Januar 2026

Anzeige Anzeige