Hannah Kerschbaumer und ihr Baby dürfen endlich nach Hause

Hannah Kerschbaumer (33) hat gute Nachrichten mit ihren Fans geteilt: Die Influencerin darf nach einigen Tagen im Krankenhaus gemeinsam mit ihrem Neugeborenen nach Hause. Die Geburt verlief per Kaiserschnitt, anschließend blieb die Influencerin zur Erholung in der Klinik, während ihr Baby zunächst medizinisch begleitet wurde. Aus dem Krankenhaus meldete sich Hannah via Instagram mit einem innigen Kuschel-Video, in dem sie ihr Kind im Arm hält. "Wir dürfen endlich nach Hause! – Wir haben eine gesunde Babymaus und eine überglückliche Mama, die heute ganz offiziell von den Ärztinnen entlassen wurden", freut sich Hannah.

In ihrem Posting beschreibt Hannah, dass "der Schreck mit der Neonatologie" immer noch tief sitze. Entscheidend sei für sie, dass es der Kleinen gut gehe. Für die nächsten Tage plant die frischgebackene Mutter eine ruhige Wochenbettzeit. "Jetzt erwartet uns erst einmal eine gemütliche Wochenbettzeit – mit viel Kuscheln und Erholen", hält sie fest. Außerdem blickt sie darauf, wie sich der Alltag zu Hause einspielt – und was "Baby J" zum neuen Familienmitglied sagen wird. "Ich sende euch ganz viel Liebe. Ich bin so unfassbar glücklich", heißt es weiter.

Direkt nach der Geburt musste Hannahs Tochter wegen einer gesundheitlichen Auffälligkeit auf die Neonatologie verlegt werden. Während das Baby unter Beobachtung stand, lag die Influencerin selbst noch bewegungsunfähig auf der Aufwachstation. "Es war einfach Horror. Ich habe mich selten so machtlos gefühlt", schrieb Hannah offen zu einem kurzen Klinik-Clip. Ihr Partner Chris pendelte in dieser Zeit zwischen den Stationen, um möglichst oft bei Mutter und Tochter zu sein. Das ursprünglich gebuchte Familienzimmer gaben die beiden auf, um näher an der Spezialstation zu sein.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Neugeborenes, Januar 2026

hicallmehannah Influencerin Hannah Kerschbaumer mit ihrer neugeborenen Tochter im Januar 2026

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer liegt mit Baby im Krankenhausbett

