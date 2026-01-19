Verraten: So heißt Hannah Kerschbaumers neugeborene Tochter

Anfang Januar ist Hannah Kerschbaumer (33) erneut Mutter geworden – und jetzt teilt sie mit ihren Followern den Namen ihrer kleinen Tochter. In einem Instagram-Video steht die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit Partner und Baby vor der Kamera. Die zweifache Mama hält die Kleine im Arm und strahlt. Sie verrät die Geburtsdaten und macht die Vorstellung offiziell. "Wir möchten euch jemanden vorstellen... Als sie auf die Welt kam, wog sie 3.490 Gramm, war 52 Zentimeter groß und hat alle Herzen sofort erobert. Dürfen wir vorstellen: Das ist Noa", sagt Hannah in dem Clip. Damit ist klar: Die Tochter hört auf den Namen Noa.

Die 33-Jährige zeigt seit der Geburt viele Einblicke in ihr Leben mit zwei Kindern und nimmt ihre Community in kurzen Clips und Storys mit. Zuvor hatte sie bereits Details rund um den Start ins Familienleben zu viert geteilt, nun folgt der sehnlich erwartete Name. In der Bildunterschrift zum Video klingt die Freude deutlich durch. "Wir freuen uns unglaublich, endlich den Namen mit euch zu teilen. Wir haben uns auch fast täglich ohnehin schon verplappert, haha", schreibt sie. Und weiter heißt es mit einem Augenzwinkern: "Das ist Baby N. und sie wird unser Leben in den nächsten Jahren wirklich ordentlich aufmischen", so Hannah. Die Reaktionen der Fans fallen überschwänglich aus, viele gratulieren und feiern die Namenswahl.

Vor rund einer Woche hatte die Influencerin ebenfalls für Erleichterung bei ihren Fans gesorgt. Nach ein paar Tagen im Krankenhaus durfte sie gemeinsam mit ihrer neugeborenen Tochter endlich nach Hause. Hannah hatte auf Instagram berichtet: "Wir dürfen endlich nach Hause! Wir haben eine gesunde Babymaus und eine überglückliche Mama, die heute ganz offiziell von den Ärztinnen entlassen wurden." Die Kleine war nach der Geburt zunächst auf die Neonatologie verlegt worden, während Hannah selbst noch auf der Aufwachstation lag. Die zweifache Mama sprach offen über den Schreck und die Sorge um ihr Baby in den ersten Tagen. "Es war einfach Horror. Ich habe mich selten so machtlos gefühlt", schrieb sie zu einem emotionalen Klinik-Video.

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Ehemann Chris mit ihrer Tochter Noa

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Neugeborenes, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Influencerin Hannah Kerschbaumer mit ihrer Tochter, Januar 2026