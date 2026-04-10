Während Olympia: Mikaela Shiffrins Mama erkrankte an Krebs

Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin (31) hat ein bewegendes Familiengeheimnis offenbart. Die erfolgreiche US-Sportlerin erzählte im Podcast "What's the point" erstmals, dass ihre Mutter Eileen kurz vor dem Beginn der vergangenen Ski-Saison an Krebs erkrankt ist. Bei einer Routine-Koloskopie im Herbst war bei Eileen ein Tumor entdeckt worden. Die Diagnose traf die Familie völlig unerwartet, denn die Darmspiegelung war lediglich als Vorsorgetermin geplant gewesen. Mikaela, die bereits über 100 Weltcupsiege errungen hat, wandte sich in dem Podcast direkt an ihre Mutter, die zu Gast war, und sagte: "Du hast dich dein ganzes Leben um mich gekümmert und plötzlich musstest du dich um dich selbst kümmern."

Nach der Diagnose musste sich Eileen mehrere Wochen lang einer Bestrahlung unterziehen und eine Chemotherapie durchstehen. Für Mikaela, die nach einem schweren Sturz mit PTBS zu kämpfen hatte, bedeutete dies, dass sie während der olympischen Saison nicht nur sportliche Herausforderungen zu bewältigen hatte, sondern auch große private Sorgen tragen musste. Eileen, die ihre Tochter seit ihrer Kindheit als Trainerin, Organisatorin und Unterstützerin im Weltcup begleitete, fehlte plötzlich an der Seite der Athletin. In der Ski-Szene wunderten sich viele über ihre Abwesenheit, doch die Familie hielt sich zunächst bedeckt und gibt nun erst den wahren Grund für ihr Fernbleiben preis.

Mit der Offenbarung verfolgen die Shiffrins ein wichtiges Anliegen: Sie wollen Menschen für die Bedeutung der Krebsvorsorge sensibilisieren. "Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig Vorsorge ist – geht zur Mammografie und Koloskopie", appellierte Eileen an ihre Zuhörerschaft. Sie betonte, dass sie den Termin für die Routine-Koloskopie, bei der der Tumor letztendlich entdeckt wurde, wegen des Stresses rund um die Olympischen Spiele beinahe verpasst hätte. Trotz der schwierigen privaten Situation lieferte Mikaela, die seit April 2024 mit dem norwegischen Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde (33) verlobt ist, in der abgelaufenen Saison Höchstleistungen ab und holte den Gesamtweltcup sowie Olympia-Gold im Slalom.

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Getty Images Skifahrerin Mikaela Shiffrin, November 2024

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Getty Images Mikaela Shiffrin beim Ski Weltcup im am 23. Februar 2025 in Sestrie

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Instagram / mikaelashiffrin / akilde Mikaela Shiffrin mit Verlobungsring, April 2024

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