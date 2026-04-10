Wünscht sich Daniela Alfinito Hochzeit mit Partner Thorsten?

Daniela Alfinito hat endlich ihr großes Liebesglück gefunden – und schließt eine Hochzeit mit ihrem Partner Thorsten nicht aus. Die Schlagersängerin, deren Ehe nach über 25 Jahren zerbrach, führt seit dem Sommer 2024 eine Beziehung mit dem Handwerker, der sechs Jahre jünger ist als sie. "Nein, aber ich denke, ausgeschlossen ist es nicht. Wir schauen einfach mal", verriet die Musikerin im Interview mit T-online auf die Frage, ob die beiden bereits über eine Hochzeit gesprochen hätten. Momentan genieße sie einfach ihr Glück: "Im Moment lebe ich meinen Traum – der Topf hat seinen Deckel gefunden." Ihre Gefühle für Thorsten hat Daniela sogar in einem Song verarbeitet, der auf ihrem im Januar erschienenen Album zu hören ist.

Die Beziehung der beiden entwickelte sich langsam, aber stetig. Nachdem sie am 15. Juli 2024 bis spät in die Nacht im Biergarten zusammengesessen und über ihre Vergangenheiten gesprochen hatten, stand schnell fest, dass sie sich wiedersehen wollten. "Am Anfang waren die Schmetterlinge noch nicht sofort da", gab Daniela zu. Doch mit der Zeit wurde aus der Freundschaft mehr. Im Juli 2025 zog Thorsten schließlich bei der Sängerin ein, nachdem er seine Wohnung seinem Sohn überlassen hatte. "Unsere Beziehung ist total harmonisch. Wir denken und ticken gleich und haben viele Gemeinsamkeiten. Wir haben uns noch kein einziges Mal gestritten", schwärmte sie. Auch die Patchwork-Konstellation mit ihrem Sohn Maurizio und Thorstens zwei Söhnen funktioniere wunderbar.

Daniela und Thorsten kennen sich bereits seit rund 30 Jahren. Sie waren früher Teil derselben Clique und trafen sich regelmäßig montags auf der Kirmes in Gießen. "In den vergangenen Jahren haben wir dort sogar immer ein gemeinsames Foto gemacht – aber keiner von uns hatte je die Ambition, dass daraus einmal mehr werden könnte", erzählte die Tochter von Bernd Ulrich. Als sie ihrem neuen Partner gestand, dass sie sechs Jahre älter sei als er, reagierte dieser gelassen: "Das Alter ist nur eine Zahl und man ist nur so alt, wie man sich fühlt." Die Sängerin, die mit ihren Liedern regelmäßig die Charts erobert und bereits mehrere Nummer-1-Alben hatte, widmete Thorsten den Song "Wenn aus Gefühlen Liebe wird" auf ihrer neuesten Platte.

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Alexander Raemy / Future Image / ActionPress Daniela Alfinito bei der großen Schlagerparty in Zürich im Oktober 2023

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Wehnert, Matthias, ActionPress Daniela Alfinito im Juli 2023

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Instagram / daniela.alfinito Daniela Alfinito, Schlagersängerin