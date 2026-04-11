Andy Cohen wehrt sich gegen RHONY-Star Leahs Kokain-Vorwürfe

The Real Housewives of New York City-Darstellerin Leah McSweeney (43) klagte gegen Andy Cohen (57) und behauptete unter anderem, er habe ein Kokain-Problem. Das lässt der Moderator sich nicht gefallen und geht nun dagegen vor. Aus Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass er sich vehement gegen den Vorwurf, kokainsüchtig zu sein, wehrt. Demnach sei die Anschuldigung völliger "Unsinn". Leahs Beweise seien zudem absolut haltlos. Es handle sich lediglich um zwei Darsteller der Sendung, die den Vorwurf "privat bestätigt" haben. Die Reality-Bekanntheit habe Andys angeblichen Kokainkonsum nie selbst beobachtet, sondern beziehe sich auf Hörensagen. Ein Video, das sie zusätzlich als Beweis vorlegen wollte, sei ebenfalls nicht von ihr selbst, sondern von jemand anderem aufgenommen worden.

Leah reichte ihre Klage bereits im Frühjahr 2024 ein. Diese richtet sich gegen Andy, die Produktion von "Real Housewives of New York City" und den ausstrahlenden Sender Bravo. Sie selbst war Teil von zwei Staffeln der Realityshow. Der Hauptvorwurf lautet die Instrumentalisierung ihrer Alkoholabstinenz. Obwohl sie seit längerem trocken war, sei sie am Set zum Trinken gedrängt worden. Die Produktion habe so einen Rückfall und somit einen Zusammenbruch vor laufender Kamera provozieren wollen. Zudem habe Andy regelmäßig mit anderen Darstellern und Produzenten Kokain konsumiert und alle bevorzugt, die mitmachten. Wer sich weigerte, wurde benachteiligt.

Andy wehrte sich von Anfang an gegen die Anschuldigung und die Klage. Im Mai 2024 beantragte er die Abweisung der Klage, allerdings ohne Erfolg. Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass weder der Produzent noch Bravo einen "triftigen Grund für eine Aussetzung der Ermittlungen bis zur Entscheidung über einen Antrag auf Klageabweisung vorgebracht" haben. Zudem forderte er, die Punkte bezüglich seiner angeblichen Kokainsucht gänzlich aus den Dokumenten zu streichen. Ein Bundesrichter entschied schließlich, den Fall wie vorgelegt vor Gericht zu verhandeln, auch wenn der 57-Jährige sich zuvor dafür aussprach, das Ganze einem Schiedsverfahren zu unterziehen.

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Getty Images Andy Cohen, Juli 2025

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Getty Images Leah McSweeney, TV-Persönlichkeit

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Getty Images TV-Show-Host Andy Cohen