Schönheitsoperation? Andy Cohen bezieht Stellung zu Gerücht

Andy Cohen (57) hat mit seinem Auftritt in der großen CNN-Silvestershow aus New York für Gesprächsstoff gesorgt – und damit ist diesmal nicht nur die Moderation mit seinem langjährigen Freund Anderson Cooper (58) gemeint. Kurz nach der Live-Übertragung aus dem Times Square häuften sich in den sozialen Netzwerken Kommentare zu seinem Gesicht. Ein Nutzer fragte auf Threads provokant: "WTF hat er mit seinem Gesicht gemacht?!? Versucht er, in Mar-a-Lago einen neuen Ehemann zu finden?" Der Moderator ließ die Spitze nicht im Raum stehen und gab selbst Auskunft darüber, was wirklich hinter seinem veränderten Look steckt.

In seiner Antwort auf Threads wurde Andy überraschend konkret: "Ich habe nur ganz wenig Botox genommen und 20 Pfund abgenommen! Und ich hatte viel Make-up aufgetragen", schrieb der "Watch What Happens Live"-Star. Viele Fans nahmen ihn daraufhin in Schutz und lobten seinen Auftritt. Ein Kommentar schwärmte laut dem Magazin Page Six: "Er sah aus wie immer … ausgeruht und erfrischt. Ein gutaussehender Mann. Genauso wie Anderson." Bereits im September hatte Andy in seiner SiriusXM-Radioshow "Andy Cohen Live" über seine Gesundheitsreise gesprochen und dabei enthüllt, dass er ein GLP-1-Medikament verwendet hatte – eine Ozempic-ähnliche Behandlung. "Ich war wirklich unzufrieden mit meinem Gewicht", erklärte er damals offen. Sein Arzt habe ihm zu der Abnehmspritze geraten, "auch um Plaque in meinen Arterien und hohen Blutdruck zu behandeln." Seine Botox-Behandlung markiert hingegen einen Kurswechsel: Andy hatte sich jahrelang gegen kosmetische Eingriffe ausgesprochen. Doch im März 2025 hatte er bereits während einer "Married to Medicine"-Reunion-Folge ein erstes Geständnis gemacht: "Ich habe es gerade zum ersten Mal in meinem Leben bekommen. Vor etwa einem Monat. Sie haben mir ein wenig gegeben", so Andy laut Page Six.

Er betonte, dass er als jemand, der ständig den Real Housewives und anderen Gästen auf den Zahn fühle, selbst transparent sein müsse. "Ich habe das Gefühl, dass ich nicht derjenige sein kann, der all die persönlichen Fragen stellt, (...) 'Wie hast du das gemacht? Was hast du mit deinem Gesicht gemacht? Wie hast du die Gewichtsabnahme geschafft?' Und dann der Typ zu sein, der plötzlich 25 Pfund abgenommen hat, aber es nicht erwähnt", erklärte er seine Beweggründe. Disziplin im Alltag kombiniert er mit Humor vor der Kamera. Dass Schönheitsroutinen bei ihm kein Tabuthema sind, passt zu seiner Moderationsart: offen, direkt, aber ohne Drama – und immer mit dem Wissen, dass Showlicht, Kamera und Make-up am Ende ihren ganz eigenen Look formen.

Getty Images Anderson Cooper und Andy Cohen bei der Times Square New Year's Eve 2026 Celebration in New York City

Getty Images Andy Cohen beim SiriusXM Radio Andy Annual Holiday Hangout in New York City, Dezember 2025

Instagram / bravoandy Andy Cohen und Anderson Coopern mit ihren Kids