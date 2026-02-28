Tragödie um Mary Cosbys Sohn: Andy Cohen bekundet Beileid

Nach dem tragischen Verlust ihres Sohnes Robert Cosby Jr., der am 23. Februar im Alter von 23 Jahren verstarb, hat Mary Cosby nun öffentliche Unterstützung von Andy Cohen (57) erhalten. Der Moderator nutzte seine Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen", um der Real Housewives-Darstellerin sein Mitgefühl auszusprechen. "Bevor wir gehen, möchte ich Mary Cosby und ihrer Familie all meine Liebe und mein aufrichtiges Beileid aussprechen", sagte Andy sichtlich bewegt in die Kamera. Er bezeichnete die Nachricht als "verheerend traurig" und fügte hinzu: "Mein Herz bricht für Mary. Ich werde es immer zu schätzen wissen, dass wir einen kleinen Einblick in die bedingungslose Liebe zwischen Mary und Robert Jr. bekommen haben."

Der Moderator lobte Mary ausdrücklich dafür, dass sie und ihr Sohn in der fünften Staffel von "The Real Housewives of Salt Lake City" so offen über Roberts Probleme mit seiner psychischen Gesundheit und seiner Drogenabhängigkeit gesprochen hatten. "Mary, du hast einen so guten Job gemacht", sagte Andy. "Ich weiß, dass ihr Mut und ihre Offenheit, ihre Geschichte zu teilen, bereits unzähligen Menschen geholfen hat und weiterhin helfen wird, die mit ähnlichen Problemen kämpfen. Ruhe in Frieden Robert Jr. und danke", beendete er seine emotionale Rede. Bereits kurz nach Bekanntwerden der Todesnachricht hatte Andy auch eine Botschaft auf Instagram geteilt, in der er schrieb: "Das ist der schlimmste Albtraum jedes Elternteils. Mein Herz ist gebrochen für Mary."

Robert Jr. war am Montag in Utah verstorben, nachdem Behörden wegen einer möglichen Überdosis alarmiert worden waren. Mary und ihr Ehemann Robert Senior hatten den Tod ihres Sohnes Anfang dieser Woche in einem emotionalen Statement bestätigt, in dem sie schrieben, dass ihr geliebter Sohn "nach Hause zum Herrn gerufen" wurde und nun "endlich in Frieden" sei. In der vergangenen Staffel der Bravo-Serie hatte Robert Jr. in einer bewegenden Szene mit seiner Mutter über seine Sucht gesprochen und erklärt, dass er verschiedene Drogen wie Xanax, Kokain und Oxycodon miteinander gemischt habe. Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Getty Images TV-Star Andy Cohen auf der Met Gala 2024

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby mit ihrem Sohn Robert Jr.

