Andy Cohen fühlte sich nach elf Kilo Gewichtszunahme unwohl

Andy Cohen (57) zeigt sich in Bestform und offenbart im Podcast "Call Her Daddy" Details zu seiner beeindruckenden Verwandlung. Der Moderator verlor in diesem Sommer rund elf Kilo und fühlt sich sichtlich wohl in seiner Haut. Er erzählt, wie er sich noch im Mai unwohl fühlte, da seine Anzüge nicht mehr passten. "Ich bin jemand, der normalerweise ein ziemlich gutes Gefühl für sich selbst hat", bemerkte Andy. Doch vor seiner Abnehmreise gab es wenig Selbstkontrolle. "Ich habe alles gegessen. Mein Sohn wollte kein Mac and Cheese mehr, also habe ich es gegessen. Ich war wie ein Staubsauger. Ich habe das Essen nur so aufgesogen. Das ist so schlimm. Keine Selbstkontrolle", scherzte der Moderator.

In einer früheren Episode seiner Radioshow "Radio Andy" im September sprach Andy über seinen Weg zur Gewichtsabnahme und erwähnte, dass er diesen Sommer Mikrodosen von Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) ausprobiert hatte. "Das hat wirklich meine Gelüste gebremst und mich dazu gebracht, disziplinierter zu sein – sowohl in meiner Ernährung als auch beim Sport", erklärte er. Neben dem ästhetischen Aspekt seien auch gesundheitliche Gründe ausschlaggebend gewesen: Andy sorgte sich um Plaque in den Arterien und Bluthochdruck.

Andy ist alleinerziehender Vater, seine beiden Kinder kamen per Leihmutter zur Welt. Bereits im vergangenen Jahr hatte Andy in David Duchovnys (65) Podcast "Fail Better" ungewöhnlich offen über seine Sorgen als Familienvater gesprochen. "Das Elternsein bringt einen dazu, alles zu hinterfragen, besonders als alleinerziehender Vater", erzählte der Moderator damals. Vor allem die großen Fragen bereiteten ihm manchmal schlaflose Nächte: "In was für eine Welt setze ich mein Kind? Was passiert, wenn mir etwas passiert? Wird es ihnen gut gehen?"

Imago Andy Cohen, 26. September 2025

Imago Andy Cohen, Moderator

Imago Andy Cohen, 2024