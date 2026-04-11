Das rät Russell Crowe Nicole Kidman nach ihrem Liebes-Aus

Russell Crowe (62) hat sich nach der Trennung von Nicole Kidman (58) und Keith Urban (58) bei seiner langjährigen Freundin gemeldet und ihr einen deutlichen Rat mit auf den Weg gegeben. Der Oscarpreisträger soll der Schauspielerin laut Globe Magazine geraten haben, sich Zeit zu lassen, bevor sie sich in eine neue Beziehung stürzt. Russell selbst habe nach seiner gescheiterten Ehe mit Danielle Spencer im Jahr 2012 jahrelang als alleinerziehender Vater ohne Partnerin gelebt und in dieser Zeit viel über sich selbst gelernt. Ein Insider verriet dem Magazin: "Er warnt Nicole davor, kopfüber in eine neue Beziehung zu springen, nur um die Leere zu füllen, die Keiths Abwesenheit hinterlassen hat." Der Rat komme aus einem Ort echter Liebe und Respekt für Nicole, mit der Russell seit Jahrzehnten befreundet ist.

Russell, der inzwischen eine langfristige Beziehung mit Model Britney Theriot führt, hat aus seiner Ehe mit Danielle zwei Söhne: den 22-jährigen Charles und den 19-jährigen Tennyson. Seine Freundschaft mit Nicole reicht bis ins Jahr 1991 zurück, als die beiden gemeinsam in dem australischen Teeniefilm "Flirting" vor der Kamera standen. Der Zeitpunkt seines Ratschlags scheint gut gewählt, denn Nicole wird derzeit mit ihrem australischen Schauspieler-Kollegen Simon Baker (56) in Verbindung gebracht. Die beiden spielen in der neuen Amazon-Prime-Serie "Scarpetta" ein Ehepaar und wurden bei der New Yorker Premiere der Show im vergangenen Monat Händchen haltend gesehen.

Bei der Veranstaltung gab Nicole zu, dass ihre Chemie mit dem 56-jährigen Simon "einfach vibriert", während dieser scherzhaft ergänzte: "Ich verrate nichts über Küsse." Die Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen den beiden dürften nicht nur Keith Urban, sondern auch Simons Ex-Frau Rebecca Rigg treffen. Rebecca war von 1998 bis 2020 mit Simon verheiratet und ist seit Kindertagen eng mit Nicole befreundet – beide wuchsen in derselben Gegend von Sydney auf. Nicole und Keith hatten im September vergangenen Jahres das Ende ihrer 19-jährigen Ehe bekanntgegeben, die Scheidung wurde im Januar abgeschlossen. Keith soll nach Berichten von Insidern am Boden zerstört sein, wie schnell Nicole offenbar weitermachen zu scheint.

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Getty Images Russell Crowe nimmt bei der G'Day USA Gala 2015 einen Preis von Nicole Kidman entgegen

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Getty Images Nicole Kidman und Russell Crowe bei den Screen Actors Guild Awards 2002 im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images Simon Baker, Schauspieler