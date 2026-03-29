Offiziell: Linda Braunberger und Jermaine sind getrennt

Linda Braunberger (25) und Jermaine Diallo haben ihre Beziehung beendet. Nachdem Fans des Reality-Paares bereits seit einiger Zeit über eine mögliche Krise spekuliert hatten, sprach die 25-Jährige jetzt in einem Instagram-Frageformat Klartext und bestätigte die Gerüchte. "Ja, es stimmt. Jermaine und ich sind seit einigen Wochen getrennt", erklärte die Influencerin ihren Followern. Vor zwei Wochen zog Linda aus der gemeinsamen Wohnung aus, wie sie weiter verriet. Die gebürtige Deutsche wird jedoch weiterhin in Berlin leben und ihren Weg nun alleine gehen.

In ihrem Statement stellte Linda zunächst klar, dass sie niemandem eine Erklärung schulde. "Ich weiß, dass sich viele von euch ein Statement wünschen. Ich verstehe das, aber nicht alles gehört in die Öffentlichkeit", schrieb sie auf Instagram. Sie betonte, dass das, was nach außen sichtbar sei, selten der ganzen Wahrheit entspreche. Zur Trennung selbst erklärte das Model: "Wir trennen uns nicht wegen fehlender Liebe, sondern weil wir einfach nicht zusammenpassen." Sie kündigte an, sich vorerst nicht weiter zu dem Thema äußern zu wollen. Zusätzlich richtete Linda deutliche Worte an Hater: "Jemandem den Tod zu wünschen, Gewalt anzudrohen oder auf übelste Weise zu beleidigen, ist keine Meinung oder Kritik! Das ist strafbar."

Linda und Jermaine lernten sich in der Reality-TV-Szene kennen und wurden zu einem der bekanntesten Paare in diesem Bereich. Die beiden Fernsehstars zeigten sich regelmäßig gemeinsam auf Social Media und gaben ihren Fans Einblicke in ihre Beziehung. Zuletzt mehrten sich jedoch die Spekulationen über eine Krise, da das Paar seltener zusammen zu sehen war. Linda ist vor allem als Model und durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten bekannt geworden und hat sich eine große Fangemeinde auf Instagram aufgebaut. Nun wird sie ihr Leben ohne Jermaine an ihrer Seite fortsetzen und sich auf ihre eigenen Projekte konzentrieren.

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Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, November 2025

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, "Ex On The Beach"-Stars

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025