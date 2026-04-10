Linda Braunberger liebt Ex Jermaine Diallo trotz Trennung

Traurige Neuigkeiten für alle Fans von Linda Braunberger (25) und Jermaine Diallo: Das Realitystar-Paar hat sich Ende März offiziell getrennt. Doch trotz des Liebes-Aus hat Linda, die halbtags in einer Kinderwunschklinik arbeitet, wohl noch immer tiefe Gefühle für ihren Ex. Im Promiflash-Interview öffnete die Influencerin ihr Herz und sprach offen darüber, wie es ihr nach der Trennung geht. "Ich liebe Jermaine über alles, das wird auch so schnell nicht weggehen", gestand sie. "Der war mein Ein und Alles, und das geht halt nicht weg von heute auf morgen."

Bemerkenswert dabei: Laut Linda scheiterte die turbulente Beziehung nicht an fehlender Liebe. "Das Problem ist, Liebe ist nicht alles. Und wir lieben uns über alles, aber es gibt auch noch ganz viele andere Faktoren", erklärte sie gegenüber dem Online-Boulevardmagazin. Für beide sei es im Moment das Beste, getrennte Wege zu gehen. Ob ein Liebescomeback in Zukunft möglich ist, ließ das Model bewusst offen: "Vielleicht sehen wir uns in fünf Jahren wieder und dann passt es. Aber jetzt aktuell ist es besser für uns beide, wenn wir unseren eigenen Weg gehen. Und dann schauen wir einfach, was kommt."

Linda und Jermaine lernten sich durch ihre gemeinsame Teilnahme an dem Reality-Format Ex on the Beach im Jahr 2025 kennen. Linda, die vor allem durch ihre Teilnahme an der 16. Staffel von Germany's Next Topmodel (GNTM) im Jahr 2021 einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, polarisiert gerne in TV-Shows. Daher zog sie in das strenge Camp unter den Augen von Olivia Jones (56) bei Das große Promi-Büßen. Jermaine hingegen wurde als Content Creator bekannt und feierte 2024 seinen Reality-TV-Durchbruch mit Germany Shore. Er bezeichnet sich selbst als "Selfmade Influencer".

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Februar 2026

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, "Ex On The Beach"-Stars