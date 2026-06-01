So ehrt das Finale von "Euphoria" Staffel drei Angus Cloud

Das Staffelfinale der dritten Staffel von Euphoria hat Fans mit einem emotionalen Tribut an den 2023 verstorbenen Schauspieler Angus Cloud (†25) überrascht.

Spoilerwarnung!

In der letzten Episode der HBO-Serie, die am 31. Mai ausgestrahlt wurde, erlebt Rues Figur – gespielt von Zendaya (29) – in ihren letzten Augenblicken eine Traumsequenz mit Fez, dem Charakter, den Angus in den ersten beiden Staffeln verkörpert hatte. Rue hat zuvor unwissentlich Fentanyl eingenommen, das ihr als Schmerzmittel ausgegeben worden war, und liegt damit im Sterben. Während sie auf der Schwelle zwischen Leben und Tod schwebt, träumt sie davon, wie Fez mithilfe von Parkour aus dem Gefängnis ausbricht.

Im Traum sieht Rue im Fernsehen einen Bericht über die Flucht eines Gefangenen aus einer Haftanstalt und erkennt, dass es sich um Fez handelt. "Ich muss ihn holen", sagt sie daraufhin zu Ali und ergänzt: "Ich habe ihm versprochen, dass ich ihn abhole, wenn er jemals rauskommt. Ich muss fahren." Sie macht sich auf den Weg und fährt an Fez' altem, nun verbarrikadierten und verlassenen Kiosk vorbei – eine Anspielung auf Szenen aus der ersten Staffel. In ihrer Erinnerung tauchen schließlich glückliche Bilder der beiden gemeinsam auf.

Showrunner Sam Levinson erklärte gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly, warum er sich dafür entschieden hatte, Fez in der Serie am Leben zu lassen. "Ich habe sehr hart dafür gekämpft, ihn sauber zu halten, als er noch lebte, und ihn zu verlieren war wirklich schwer", sagte er und betonte: "Ich dachte mir: Wenn ich ihn schon im echten Leben nicht am Leben erhalten konnte, dann kann ich es wenigstens in der Serie." Angus war im Juli 2023 im Alter von 25 Jahren in Oakland, Kalifornien, an einer akuten Vergiftung gestorben.

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Imago Angus Cloud in einer Szene aus "Euphoria" Staffel 2, Episode 1 (2022), Foto: Eddy Chen/HBO Max

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Getty Images Sam Levinson, Zendaya und Casey Bloys, 2019

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IMAGO / MediaPunch Angus Cloud, Schauspieler

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