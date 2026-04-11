Drittes Kind? Renata und Valentin Lusin verwirren ihre Fans

Frischgebackene Eltern und schon der nächste Gesprächsstoff: Renata Lusin (38) und ihr Mann Valentin Lusin (39) haben auf Instagram einen Clip gepostet, der ihre Fans ins Grübeln bringt. Das Let's Dance-Paar begrüßte erst vor wenigen Tagen seine zweite Tochter Tessa. Das Mädchen kam am 9. April 2026 um 16:15 Uhr zur Welt. Noch mitten im Krankenhaus scherzen die Tänzer, dass es bald weiteren Nachwuchs geben könnte: In einem Video ist die kleine Tessa zu sehen, während ihre Eltern sie staunend betrachten. Dazu läuft ein humorvoller Ton mit den Worten "Wow, lass uns das nochmal machen", woraufhin Renata mit einem Augenzwinkern "Nein, nein, nein, nein" antwortet.

Auch die Bildunterschrift des Posts heizt die Diskussion weiter an. "Sollen wir noch eins machen?", schreiben die beiden unter den Clip. In den Hashtags schicken sie dann jedoch eine gegensätzliche Botschaft hinterher: Neben "so dankbar" taucht dort auch "letztes Baby" auf. Ob das Paar tatsächlich mit zwei Kindern seine Familie als komplett betrachtet, lässt der Beitrag damit letztlich nur mutmaßen. Zumindest feiern die Fans ihren Post und Promis wie Kim Hnizdo (29) lassen Kommentare da. Sonya Kraus (52) schreibt zudem: "Hahaha!"

Tessa ist das zweite Kind von Renata und Valentin. Die Geburt fand im Klinikum Leverkusen statt. Die Profitänzerin beschrieb den Moment danach als wunderschön und teilte auf Social Media bewegende Bilder, auf denen die Eltern ihr Neugeborenes in den Armen halten. Tessa bekommt mit ihrer großen Schwester Stella, die im März 2024 auf die Welt kam, direkt eine Spielgefährtin an die Seite gestellt. Immer wieder hatten Renata und Valentin in der Vergangenheit betont, wie sehr sie in ihrer Rolle als Eltern aufgehen und wie sehr Stella ihr Leben verändert hatte.

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit Baby Tessa, April 2026

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrem Baby, April 2026

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella am Ostersonntag, April 2026