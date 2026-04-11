Gewusst? Sophie Passmann und Partner Max Strohe sind verlobt

Sophie Passmann (32) hält ihr Privatleben normalerweise konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Doch im Podcast "Hotel Matze" von Moderator Matze Hielscher ließ die Autorin nun ein überraschendes Detail fallen. Als Matze sie auf ihren Partner Max Strohe ansprach und ihn als ihren "Freund" bezeichnete, korrigierte Sophie ihn prompt: Max sei mittlerweile ihr "Verlobter". Matze reagierte mit einem herzlichen: "Verlobter, stimmt. Glückwunsch!" Sophie lächelte daraufhin nur vielsagend.

Mehr als dieses kurze Aufblitzen eines privaten Geheimnisses bekam die Öffentlichkeit nicht zu hören. Wo und wann der Antrag stattgefunden hat, behält die Feministin für sich. Damit bleibt es bei einem seltenen Einblick in ihre Beziehung mit dem Koch, der in Berlin ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant betreibt. Max ist 44 Jahre alt und damit mehr als zehn Jahre älter als seine Verlobte. Aus einer früheren Beziehung hat er außerdem eine Tochter.

Kennengelernt haben sich Sophie und Max nach eigenen Angaben im Jahr 2022. Einen etwas größeren Einblick in ihre Beziehung gewährten die beiden bislang nur einmal, als Sophie ihren Partner in ihrem eigenen Format, dem "Der Sophie Passmann Podcast", zu Gast hatte. Eine Gemeinsamkeit der beiden ist ebenfalls bekannt. Max ging ebenfalls unter die Autoren: Im Jahr 2023 veröffentlichte er sein erstes Buch, "Kochen am offenen Herzen".

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Getty Images Sophie Passmann, Berlinale 2025 im Fotografiska Berlin

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Instagram / sophiepassmann Sophie Passmann mit blonden Haaren 2025

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Instagram / sophiepassmann Sophie Passmann, 2025