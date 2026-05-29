Fans erwartet spannendes Staffelfinale von "The Testaments"

Für Fans von "The Testaments: Die Zeuginnen" wird es im Staffelfinale besonders spannend. Im Mittelpunkt stehen Junes Tochter Agnes und Daisy, die sich in Gilead begegnen und dort gemeinsam durch das unterdrückerische Regime navigieren. Eine der größten Fanfragen war dabei, ob Daisy, gespielt von Lucy Halliday, in der Fortsetzungsserie von The Handmaid's Tale tatsächlich Nichole ist – also die andere Tochter von Junes Figur, gespielt von Elisabeth Moss (43). Showrunner Bruce Miller hat im Gespräch mit dem People Magazine nun erklärt, was hinter einigen der wichtigsten erzählerischen Entscheidungen der Serie steckt.

Bruce Miller verriet, dass die Altersunterschiede der beiden Töchter von June die Spekulationen aushebeln: "Die Zeitlinie hat nicht gepasst." Dennoch sei ihm wichtig gewesen, eine emotionale Verbindung zwischen den Figuren anzulegen. "Ich wollte zumindest ein Gefühl einer Ersatzmutter schaffen", sagte er mit Blick auf die Beziehung zwischen June und Daisy. Die Rückkehr von June habe zudem geholfen, zentrale Entscheidungen für die weiteren Charakterentwicklungen zu treffen. Gegenüber dem Hollywood Reporter stellte der Showrunner zudem klar, dass er Daisy und Agnes bewusst in derselben Zeitlinie zusammenführen wollte, ohne die Regeln der Serie zu beugen. "Es war also sehr schwierig, und ich wollte es eigentlich nicht, aber Daisy ist nicht Nichole/Holly", erklärte er und fügte hinzu: "Holly existiert in der Serie als Kind – man sieht in einer Szene ihre Stiefel und es gibt kleine Hinweise, dass sie existiert."

Dass Elisabeth Moss überhaupt als June zurückkehren würde, war bis zuletzt ein streng gehütetes Geheimnis. Die Schauspielerin selbst hielt sich zu einem möglichen Comeback lange bedeckt und bestätigte lediglich ihre Beteiligung als Produzentin des Spin-offs. Während Fans nun das Finale von "The Testaments: Die Zeuginnen" auf Disney+ streamen können, ist die Serie laut HollywoodLife bereits für eine zweite Staffel verlängert worden. Einen offiziellen Starttermin gibt es zwar noch nicht, erwartet wird jedoch ein Release frühestens 2027. Wie die Geschichte rund um Agnes und Daisy weitergeht, bleibt damit weiterhin mit Spannung abzuwarten.

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Imago Lucy Halliday und Chase Infiniti in "The Testaments"

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Imago Lucy Halliday und Chase Infiniti als Daisy und Agnes in "The Testaments"

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https://www.instagram.com/p/C_lzrB_S_tZ/ Elisabeth Moss, Drehbeginn der finalen Staffel von "The Handmaid's Tale"

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