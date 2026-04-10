Pegah Parastar äußert sich zu "Beauty & The Nerd"-Gerüchten

Pegah Parastar könnte schon bald in einem neuen TV-Format zu sehen sein. Nachdem die Realitystar-Bekanntheit in der ersten Staffel von "The Real Housewives of Munich" für Aufsehen gesorgt hatte, spekulieren Fans nun darüber, ob sie in der kommenden Staffel von Beauty & The Nerd mitmachen wird. Im Interview mit Promiflash verriet die TV-Persönlichkeit jetzt, dass weitere Auftritte im Fernsehen geplant seien. "Ich kann leider noch keinen Namen nennen, aber ihr werdet mich auf jeden Fall noch weiterhin im TV sehen", erklärte Pegah. Konkret zu den Gerüchten rund um die Datingshow wollte sie sich allerdings nicht äußern.

Auf die direkte Frage, ob sie tatsächlich bei "Beauty & The Nerd" dabei sein wird, hielt sich Pegah bedeckt. "Ich werde mich dazu nicht äußern, aber letztendlich wäre es ein Format, das eigentlich ganz toll und ganz nett ist. Aber ob ich dabei bin oder nicht, lasst euch überraschen", so die TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash. Mit dieser Antwort lässt sie ihre Fans weiter im Ungewissen und heizt die Spekulationen zusätzlich an.

Dass sie generell offen für neue Fernsehprojekte ist, machte Pegah in dem Gespräch deutlich. "Ich liebe es, mich immer auf neue Experimente einzulassen. Deswegen wäre es für mich eine neue Herausforderung und dementsprechend auch ein cooles Experiment", verriet die Realitystar abschließend. Mit ihrer Teilnahme an "The Real Housewives of Munich" hatte sich Pegah bereits in der Welt des Reality-TVs etabliert und sich dort eine treue Fangemeinde aufgebaut.

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Instagram / pegahpamela Pegah Parastar posiert im August 2025 während ihres Sardinien-Urlaubs

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Imago Pegah Parastar bei der Kino-Preview von "Kampf der Realitystars" auf dem roten Teppich

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Instagram / pegahpamela Pegah Parastar im Dezember 2025

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