Pegah Parastar hofft auf 2. Staffel "Housewives of Munich"

"The Real Housewives of Munich" war der erste deutsche Ableger des beliebten Reality-Universums aus den USA. Über eine erste Staffel ging die Sendung aber bisher nicht hinaus – und die Premiere liegt mittlerweile auch schon etwa zwei Jahre zurück. Pegah Parastar war Teil der Sendung und verrät Promiflash bei der Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars", dass sie sich eine zweite Staffel wünschen würde. "Also vorerst gibt es nur die erste Staffel. You never know. Man weiß nicht, was passiert. Aber ich würde mich freuen, wenn es eine zweite Staffel geben würde", meint die ehemalige Millionärsgattin.

Den Dreh der ersten Staffel habe Pegah in guter Erinnerung. "Also, ich muss sagen, es war schon etwas komplett Neues für mich, weil so viele Mädels mit so vielen verschiedenen Charakteren auf einem Haufen sind, ist natürlich etwas anderes. Aber es hat super viel Spaß gemacht, muss ich sagen", betont sie gegenüber Promiflash. Aktuell scheint es allerdings unwahrscheinlich, dass jemals eine zweite Staffel produziert wird. Ende 2024 entschied sich RTL, das Streaming-Format abzusetzen. "Leider hat das Interesse unserer Streamer und Streamerinnen am Leben der 'Real Housewives of Munich' nicht über die ganze Staffel angehalten", erklärte ein Sendersprecher die Entscheidung gegenüber SZ.

Frei nach dem Real Housewives-Konzept begleitete "The Real Housewives of Munich" sechs Münchner Society-Ladys bei ihrem privaten Leben. So richtige Hausfrauen waren einige von ihnen allerdings nicht: Pegah ist gelernte Leistungsfachbearbeiterin, Natalie und Seher sind beide im Immobiliengeschäft tätig. In jeder Episode brachte ein Event die Frauen zusammen und an Drama wurde nicht gespart. Doch die Kritiken gingen hart mit der Show ins Gericht. Die Bewertungen sprachen sich mit Argumenten wie einer fehlenden Chemie zwischen den Protagonistinnen und kaum Authentizität durch offenbar gescriptete Episoden gegen den Versuch von RTL, das Erfolgskonzept in Deutschland zu etablieren, aus.

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Imago Pegah Parastar bei der Kino-Preview von "Kampf der Realitystars" auf dem roten Teppich

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Instagram / pegahpamela Pegah Parastar im Dezember 2025

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RTL Cast von "The Real Housewives of Munich"